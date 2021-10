La UNAM, la UAS y Rubén Rocha Moya

Así como López Obrador evalúa su gobierno a partir de lo que él particularmente hace, traslada el mismo parámetro a la UNAM: si sus autoridades, particularmente el rector Graue, no está de acuerdo con sus decisiones en política científica y educativa, concluye que “la UNAM”, es decir, el conjunto de sus integrantes, piensa lo mismo

Es evidente que la visión centralista y personalista que AMLO tiene del poder permea todas sus opiniones. Cuando dice que su gobierno no es corrupto, lo dice porque él es austero y no se ha enriquecido con el poder; pero parece ignorar que hay mucha corrupción en los gobiernos estatales y municipales de Morena, como el de Mazatlán y Ahome, o en estados, como en Baja California, aunque, al parecer, en importantes secretarías como la de Hacienda ha disminuido (pero no en todas sus dependencias porque en Aduanas la situación sigue siendo lamentable).

Así como López Obrador evalúa su gobierno a partir de lo que él particularmente hace, traslada el mismo parámetro a la UNAM: si sus autoridades, particularmente el rector Graue, no está de acuerdo con sus decisiones en política científica y educativa, concluye que “la UNAM”, es decir, el conjunto de sus integrantes, piensa lo mismo. Y si ve que sus rectores, desde Carpizo hasta Graue, pasando por Sarukhán, Barnes, De la Fuente y Narro, adoptaron políticas educativas influidas por el neoliberalismo, cosa que, sin duda es cierto, concluye que todos sus directores, que han sido cientos, sus investigadores y profesores, que son miles, y sus estudiantes, que son cientos de miles, también lo han hecho. Y tan no ha sido cierto, que sus estudiantes y maestros, congregados en decenas de miles en CU, apoyaron la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, 1994 y 2000 y, abrumadoramente, votaron por AMLO en 2006, 2012 y 2018. Si lo anterior fuera poco, sus estudiantes se opusieron y derrotaron las iniciativas de Carpizo y Barnés de elevar las cuotas de inscripción y de establecer otras políticas educativas que los movimientos estudiantiles consideraban precisamente neoliberales. Por si faltara algo más, de las facultades de la UNAM han surgido en años recientes los liderazgos de los movimientos feministas de la Ciudad de México que, en varios casos, son de extrema izquierda.

Si lo mencionado no bastara, AMLO le debería pedir a un asistente que revisara los artículos y libros de investigadores en ciencias sociales de la UNAM de los últimos 30 años para darse cuenta que la gran mayoría tienen un sentido crítico e incluso antineoliberal.

Es decir, así como Morena y sus gobiernos tienen intereses ideológicos y políticos muy diversos, en la UNAM y en la mayoría de las universidades públicas –en las privadas sucede menos- aunque pueda predominar una corriente de pensamiento, la diversidad académica, filosófica e ideológica es la norma.

Un ejemplo concreto: en los setenta, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM, cuando AMLO era estudiante, muchos estudiantes militábamos en las diferentes izquierdas y dominábamos las discusiones académicas y las asambleas estudiantiles, pero había otros condiscípulos, como López Obrador, que eran parte del PRI, y otros del PAN, y jamás asistían a una marcha en pro del sindicalismo independiente, jamás hacían guardia en una huelga obrera y nunca apoyaron la emergencia del sindicalismo universitario, por cierto encabezado por José Woldenberg, entre otros. Es decir, aun en esa época de marcado izquierdismo en la UNAM había pluralidad ideológica, académica y política. Había numerosos y destacados profesores liberales, como Cardiel Reyes, Alejandro de la Garza, Gabriel Careaga, entre otros, o echeverristas como Víctor Flores Olea, Fernando Benítez y Gerardo Estrada, con los que se debatía a la vez que se respetaba, pero nunca se buscó excluirlos de la FCPyS.

En la UAS, la radicalización de la izquierda desde las filas estudiantiles, en la misma época, fue mucho mayor que en la UNAM, y aquí sí los estudiantes “enfermos” (de la enfermedad infantil del izquierdismo, Lenin, dixit) expulsaron a numerosos profesores que no comulgaban con sus ideas. Para redondear el asunto, los programas de estudio, sobre todo de las escuelas de ciencias sociales, filosofía y letras e incluso de las de ciencias naturales, estaban dominadas por el enfoque marxista. Finalmente, como los lectores veteranos saben, varios de sus rectores, empezando con Arturo Campos Román y llegando a Rubén Rocha Moya, pasando por Eduardo Franco y Audómar Ahumada, todos fueron miembros del Partido Comunista, así como David Moreno de la Corriente Socialista, y Guevara y Gómer Monárrez, del Partido Mexicano de los Trabajadores. Es decir, la izquierda sinaloense, aunque con Guevara y Gómer, ya muy descafeinados de izquierdismo, tuvo una enorme influencia en la UAS por más de dos décadas. Sin embargo, a partir de Jorge Medina Viedas hubo un esfuerzo por pluralizar y enriquecer la vida académica de la casa rosalina que llegó hasta Gómer Monárrez, porque ya después vino el monopolio político de los que ahora es el PAS con el férreo control que todavía ejerce sobre la universidad Héctor Melesio Cuén.

No obstante, aun con una baja e incluso nula presencia de los enfoques teóricos de izquierda en la mayoría de sus facultades y escuelas, en la UAS se expresa una preferencia electoral por Morena y no por el PAS, tal y como sucedió en 2018 y 2021 o, en otro caso, en favor de Quirino en 2016. Quizá la pertenencia a las diversas capas sociales medias y bajas de la mayoría de sus estudiantes los ha inclinado por Morena, como ha sucedido en gran parte del País, aunque ya menos en la Ciudad de México este año. Por otra parte, el rechazo al PAS quizá se explica, entre otras cosas, por su acecho atosigante sobre la comunidad.

Este caso nos revela como es que una universidad es siempre compleja y diversa porque, a pesar de que el PAS es un partido conservador, con muchas posturas y un funcionamiento claramente derechista, y ya sin la hegemonía ideológica y académica del marxismo, los estudiantes de la UAS, y probablemente la mayoría de los profesores y empleados administrativos, entregaban mayoritariamente sus votos al PRD, también lo hicieron por el PRI, y ahora lo han hecho hacia Morena.

Rubén Rocha, antes de la alianza con el PAS, fue muy crítico con el papel de Cuén y su partido en la UAS. No dijo, como el Peje de la UNAM, que era una universidad individualista y neoliberal, pero sí, cuando fue candidato a senador, que Cuén utilizaba los recursos humanos de la UAS en favor de su candidatura y el PAS.

Las críticas de AMLO a la UNAM lo más probable es que tengan la intención de crear una atmósfera favorable para que en 2023 se elija a un Rector cercano a Morena, tal y como lo hacía el PRI cuando estaba en el poder. La incógnita con el doctor Rocha es qué relación va a establecer con la UAS y con el Rector Jesús Madueña. No es imaginable que le quiera quitar el control político a Cuén porque es su aliado, pero permitir que siga seguir utilizándola partidariamente es continuar tolerando su estancamiento académico. Sinaloa no se merece eso.