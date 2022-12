La Universidad ¿trámite o formación?

antenotario@garciasais.mx / @NandoGarciaSais

La universidad pública no es cualitativamente inferior, apriorísticamente ni per se. Su calidad deviene de lo que sus profesores hacen y de la reputación que sus egresados van construyendo. Los contribuyentes estamos muy atentos de lo que se hace con nuestros impuestos. Me parece que los profesores y estudiantes de las instituciones públicas tiene un compromiso extra con la sociedad que les da esa beca pública con la que pagamos sus sueldos y sus estudios.