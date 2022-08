La vejez entra de puntitas en nuestras vidas. Nos avisa de su llegada con molestias y dolores; con inevitables prohibiciones de esto y lo otro; con la fuga de recuerdos; con la flacidez, arrugas, canas y la mengua de fuerzas. Y no nos queda de otra, más que aceptarlo y recorrer el resto de nuestra existencia, de la mejor manera posible, ya que, de otra manera, se le sufre más.

Día 28 de agosto, el ducentésimo cuadragésimo del año que corre y vuela, dentro del santoral católico se marca como celebración del filósofo santo Agustín de Hipona, considerado como patrono de la gente vieja. También, el día de hoy, dentro del calendario de dedicaciones del Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación (Conapred), se marca el Día las Personas de Edad Avanzada, fecha que el sector comercial, para su provecho, lo está promoviendo como Día del Abuelo. No hay tal.

De acuerdo a las cifras de Conapred, somos más de 15 millones de mexicanos en edades de 60 y más, y otro dato interesante que proporciona dicha institución, es que, por cada 100 menores de 15 años, hay 48 adultos mayores, relación que no es nada optimista ya que estamos en camino de convertirnos en un país de viejos, con todo lo que esto implica para el gasto público.

Vale recordar que dicho Consejo, también afirma que 4 de cada 10 adultos mayores viven en la pobreza patrimonial, y en el peor de los casos, también en la inopia afectiva. En este punto hay que resaltar la beca del bienestar para mayores de 65 años que otorga el gobierno federal, dinero que representa una enorme ayuda para los exiguos bolsillos de los más necesitados dentro de este segmento de la población.

La vejez entra de puntitas en nuestras vidas. Nos avisa de su llegada con molestias y dolores; con inevitables prohibiciones de esto y lo otro; con la fuga de recuerdos; con la flacidez, arrugas, canas y la mengua de fuerzas. Y no nos queda de otra, más que aceptarlo y recorrer el resto de nuestra existencia, de la mejor manera posible, ya que, de otra manera, se le sufre más.

Pero también es importante tener presente que las limitaciones corporales que acarrea la senectud, no es pretexto para alejarse de los amigos y del espíritu emprendedor; grandes autores de las bellas artes, lograron sus mejores obras cuando se encontraban en la atalaya de su edad y ni que decir de conocidos empresarios que continúan vigentes en el timón de sus empresas.

A propósito de la vejez, el cantautor y poeta argentino Alberto Cortez, nos legó la canción La vejez, cuya letra, me permito transcribir, en honor especial de todos aquellos viejos que tenemos la suerte de seguirla contando, aunque vayamos por el mundo evocando aromas y sabores que ya no volverán.

“Me llegará lentamente y me hallará distraído/ Probablemente dormido sobre un colchón de laureles/ Se instalará en el espejo, inevitable y serena/ Y empezará su faena por los primeros bosquejos/ Con unas hebras de plata, me pintará los cabellos/ Y alguna línea en el cuello que tapará la corbata/ Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos/ Y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias.”

“La vejez está a la vuelta de cualquier esquina/ Allí donde uno menos se imagina

Se nos presenta por primera vez/ La vejez es la más dura de las dictaduras/ La grave ceremonia de clausura/ De lo que fue la juventud alguna vez.”

“Con admirable destreza, como el mejor artesano/ Le ira quitando su antigua firmeza y asesorando al galeno/ Me hará prohibir el cigarro porque dirán

Que el catarro viene ganado terreno/ Me inventará un par de escusas para menguar la impotencia/ Que vale más la experiencia que pretensiones ilusas/ Y llegará la bufanda, las zapatillas de paño/ El reuma, año tras año aumentará su demanda. “

“La vejez es la antesala de lo inevitable/ El último camino transitable/ Ante la duda que vendrá después/ La vejez es todo el equipaje de una vida/

Dispuesto ante la puerta de salida/ Por la que no se puede ya, volver.”

“A lo mejor más que viejo, seré un anciano honorable/ Tranquilo y lo más probable grande asidor de consejos/ O a lo peor, por celosa me apartará de la gente

Y cortará lentamente mis pobres últimas rosas.”

“La vejez está a la vuelta de cualquier esquina/ Allí donde uno menos se imagina

Se nos presenta por primera vez/ La vejez es la más dura de las dictaduras/ La grave ceremonia de clausura/ De lo que fue la juventud alguna vez”. ¡Buenos días!