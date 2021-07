En más de una ocasión hemos comentado que hay personas que viven como autómatas, que no son conscientes de lo que sucede y no actúan con conocimiento de causa, sino que se dejan llevar por la vida como si tuvieran piloto automático.

José Martí tenía este peligro muy presente, sabía que muchas veces nos deslizamos por el resbaladero de la vida y no somos capaces de frenar nuestra caída, por eso pensó escribir un libro que titularía “El concepto de la vida”, como lo hizo saber en una carta dirigida a su amigo Miguel Francisco Viondi, el 24 de abril de 1880:

“Tengo pensado escribir, para cuando me vaya sintiendo escaso de vida, un libro que así ha de llamarse: El concepto de la vida. Examinaré en él esa vida falsa que las convenciones humanas ponen en frente de nuestra verdadera naturaleza, torciéndola y afeándola”.

Sin embargo, ninguno tenemos la vida comprada y todo quedó en proyecto. No obstante, hay varios pasajes en la obra martiana que rescatan este esencial aspecto, como cuando en “Escenas americanas” rescató el valor de la interioridad:

“Pero los que han vivido echan de menos en esa figura externa la falta de la vida verdadera. El hombre no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Lleva la grandeza en sus entrañas, como la ostra negruzca y rugosa lleva en sus entrañas la pálida perla”.

La vida verdadera, precisó Martí, no se logra sin tenacidad y esfuerzo: “El árbol de la vida no da frutos si no se le riega con sangre. Ese andar afanoso; ese sacudir con los hombros peso de montañas; ese vencer, sin más armas que las de amor y las de razón, a los hombres que mueven otras armas”.

¿Vivo de verdad?