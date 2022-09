La visión de un estadista de peso completo, no solo enfoca su atención en la solución de los problemas que afectan a los gobernados en lo inmediato, sino que también, siembra las bases necesarias para enfrentar con éxito las dificultades futuras, como es el caso del agotamiento de los recursos hídricos; desgraciadamente, no es el caso de nuestro país, ni con el actual Ejecutivo federal ni con sus antecesores, a los que tanto crítica.

No hay plazos que no se cumplan y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se le está acabando el agua del bule que nutría las esperanzas de que su proyecto de gobierno, pusiera en otro nivel los servicios públicos de educación, salud, y por supuesto, el de seguridad, elementos vitales para erigir un verdadero ambiente de bienestar social. Desgraciadamente, dichos temas no alcanzaron la estatura necesaria para que el Ejecutivo federal los considerara como las obras monumentales de su gobierno, tal y como está sucediendo con los proyectos en desarrollo del Tren Maya, la refinería Dos bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el corredor transoceánico del Istmo; todas ellas importantes para la economía, pero a costa de menospreciar el avance radical de los sistemas de salud, educación y seguridad.

Concluido su cuarto año de gobierno, ocupado en designar al personaje que la juegue para convertirse en su sucesor, los tiempos ya no le dan al Presidente para hacer valer a plenitud su promesa de poner por delante la solución de los problemas que asolan a los pobres, en los que inciden la educación, la salud y la seguridad.

Por otro lado, no encontré en el resumen del Cuarto Informe de gobierno de Andrés Manuel, que se citaran proyectos contundentes para hacerle frente al problema de las sequías, que están sufriendo algunas regiones de nuestro país y que, de manera inédita, han puesto en jaque al 47 por ciento de los países que componen la Unión Europea, de tal suerte, que los cuerpos de agua interiores presentan un bajísimo nivel, y otros, de plano, se encuentran totalmente secos.

Con la sequedad de ríos como el Elba, de Alemania, han aflorado lo que se conoce como “las piedras del hambre” en las que están plasmadas inscripciones que advierten sobre las catástrofes que se desprenden de una sequía. “Si me ves, llora” es la advertencia dejada por los antepasados, seguramente dictada por la falta de cosechas abundantes y muerte de ganado que derivan en pobreza y hambre.

Cuando escuchamos hablar de la pérdida hídrica y sus consecuencias, lo cual amenaza el futuro del planeta y de los seres vivos, nos da la impresión de que no forman parte de nuestro presente; pero no hay tal, pues las hipótesis de un desastre mundial, toman forma, y más aún, con los conflictos bélicos alentados por las potencias mundiales.

Lo anterior me lleva a recordar, que en el año 1966, se publicó la novela ¡Hagan sitio! ¡Hagan sitio! (Make Room, Make Room) Escrita por el estadounidense Harry Harrison, la que luego sirvió de base para el guión de la película Cuando el destino nos alcance, estrenada en el año 1973. La trama de dicho filme se ubica en el año 2022, en la llamada ciudad de los rascacielos, pintándola como una urbe sobrepoblada, cuyos habitantes se encuentran agobiados por la hambrunas y las inclemencias del clima, mientras que la élite, goza de alimentos y demás, grupo del que sale un empresario que ingenia un producto sintético para alimentar a la raza, logrado a base de cadáveres humanos.

Toda una referencia de que: Crecimiento demográfico, alargamiento de la existencia humana, extracción, transformación y producción industrial con tizne, cambio climático y la irracional explotación de los recursos naturales, componen la sumatoria perfecta para aseverar que el destino nos está pisando los talones.

