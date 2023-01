Larga y fructífera ha sido la vida de este gran actor mexicano y su ejemplo, quedará marcado para la posteridad; como una luz perene que guíe los pasos de todos aquellos que optan por el quehacer honrado, despreciando el falso señuelo del oropel que conduce hacia el despeñadero.

A poco más de una semana del impactante “Culiacanazo 2023”, todavía continúa ocupando importante espacio en la discusión pública y no es para menos, ya que los primeros impactos en la tranquilidad social han sido terribles y no podía resultar de otra manera, ya que por lo hasta ahora visto, la orden girada a las fuerzas del orden fue en el sentido de atrapar al sujeto sin importar las consecuencias; en un caiga quien caiga, alejado, muy alejado, de una operación limpia, y bueno, las consecuencias de los daños colaterales no se hicieron esperar.

Me da la impresión de que las lecciones del “Jueves negro” del 2019, fueron ignoradas por los ejecutores de la acción policial y soslayaron la capacidad de combate de la banda del detenido, así lo refleja el hecho de no haber protegido sitios neurálgicos como lo son los aeropuertos, casetas de peaje, plantas generadoras de electricidad, entre otros.

Y lo peor, es el maltrato que el Ejército le infligió a los pobladores del pueblo de residencia del detenido. Denuncian los afectados que fueron objeto de una y mil vejaciones, y además, prácticamente los mantuvieron secuestrados por 72 horas, hecho reprobable que fue documentado por diversos medios de comunicación, entre ellos, Noroeste. La fuerza militar, al igual que los de antes, escenificó abusos que hicieron recordar los cometidos por ellos en la llamada operación Cóndor.

Pero dejemos de lado la oscuridad que nos trajo el “Jueves 2023” para recordar a un personaje que a base de trabajo y de vida ordenada, se ha convertido en un faro para quienes quieran conducir su vida por un camino real.

Afortunadamente, vidas ejemplares existen en los diversos sectores de la sociedad y en todos los planos. Tanto en los horizontes municipales, estatales y federales, hay gente que sirven de referencia para procurar el camino correcto, y por ello, hoy más que nunca, vale la pena hacerlos notar, cuantas veces sea necesario.

En esta ocasión, cito que justo un día como hoy, 15 de enero, pero del lejano 1925, en la hoy CDMX, nació uno de los consagrados del arte actoral en México, don Ignacio López Tarso, oficialmente registrado y bautizado como Ignacio López López, surgiendo posteriormente, como Ignacio López Tarso, tomando el segundo apelativo por cuestiones de interés mercadológico inspirándose en el nombre de la ciudad de Tarso, ciudad de origen del apóstol San Pablo.

En su primera juventud, el señor López Tarso, se dedicó a diversas actividades, desde vida académica en el seminario, unos años en el terreno militar y una corta estancia laboral en campos agrícolas estadounidenses. Pero en ninguna de ellas, encontró el acomodo a su vocación artística, inclinación que brotó en su interior a temprana edad, cuando sus padres lo llevaron a una carpa a ver una función de teatro, pero la inclinación primigenia de su vida tuvo que esperar poco más de una década, en virtud de las circunstancias nada favorables de la economía de la familia formada por los señores Alfonso López Bermúdez e Ignacia López Herrera.

Sin embargo, el desespero que causan las penurias económicas no logró desviar el camino que López Tarso, y al paso del tiempo, su talento, su tesón, le permitieron consolidar una larga y brillante carrera actoral, misma que a sus 98 años de edad, continúa vigente, tanto, que durante la encerrona que provocó la pandemia del Covid, se reinventó, entrándole a realizar obras de teatro a través de las plataformas electrónicas y ya muy cerca del centenario de vida, continúa hablando de nuevos proyectos profesionales.

Larga y fructífera ha sido la vida de este gran actor mexicano y su ejemplo, quedará marcado para la posteridad; como una luz perene que guíe los pasos de todos aquellos que optan por el quehacer honrado, despreciando el falso señuelo del oropel que conduce hacia el despeñadero. ¡Buenos días!