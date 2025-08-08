Las 10 mejores exposiciones del semestre

De la exposición homenaje en honor del Arzobispo sudafricano Desmond Tutu en el Museo del Apartheid, a la instalación de 300 obras de Gabriel Orozco en el Museo Jumex, estas son las 10 mejores exposiciones que visité en el primer semestre de 2025.

En el primer semestre recorrí 32 exposiciones en México, Sudáfrica, Etiopía, Uganda, Kenia y Tanzania; aquí presento las 10 que me parecieron las mejores de las 22 que visité en México y Sudáfrica, en otro artículo vendrán las que me parecieron mejores de los otros países.

Sísifo-Escultura-Instalación de Juan Carlos Henríquez, Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, Universidad Iberoamericana, CDMX. Se exhiben esculturas del jesuita Juan Carlos Henríquez (1962, Ciudad de México). José Luis Barrios, curador de la exposición dice que esta es una cita con el mito, hecho escultura, es decir, en materia y volumen.

Atravesar el tiempo. Memorias y presentes de la Colección Carrillo Gil, Museo Carrillo Gil, CDMX. La exposición se organiza para festejar los 50 años del Museo de Arte Carrillo Gil, inaugurado en 1974. Álvar Carillo Gil y Carmen Trejo empiezan a reunir su colección de arte moderno mexicano en la década de 1930. El acervo integra obras de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Wolfgang Paalen, Gunther Gerzso, Diego Rivera, entre otros.

Blunt Obestions. M.B. Ngobeni Blessing, Galería Nacional de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. De Ngobeni Blessing (1985, Sudáfrica) se exhiben más de 20 cuadros, muchos de gran formato, y también esculturas, instalaciones y videos. El artista con su obra critica abiertamente el statu quo actual, y hace preguntas incómodas sobre la experiencia del mundo de los africanos.

Inter-Accion. Manfred Zylla, Galería Nacional de Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se exponen nueve dibujos a lápiz en blanco y negro de Manfred Zylla (1939, Alemania), con imágenes del régimen del apartheid, que en 1982 espectadores y otros artistas intervinieron sobre las obras y pintaron sobre ellas.

Truth to Power: Desmod Tutu & The Churches, Museo del Apartheid, Johannesburgo, Sudáfrica. Es una exposición-homenaje en honor del Arzobispo sudafricano Desmond Tutu (1931-2021), Premio Nobel de la Paz 1984: un recorrido por la vida y el trabajo de este Obispo anglicano que luchó en contra del apartheid, y a favor de la justicia y los derechos humanos.

Invites you to stay, Museo Zeitz de Arte Contemporáneo de África, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se muestran trabajos de la colección permanente con obra de 17 artistas de Sudáfrica, Kenia, Angola, Ghana, Madagascar, Benín, Zimbabue, Túnez, Sudán y EU. La curadora se propone reconectar con las obras de arte que tiene la colección.

One Must Be Seated. Rita Mawena Benissan, Museo Zeitz de Arte Contemporáneo de África, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Rita Mawuena Benissan (1995, Costa de Marfil) es una artista ghanés-estadounidense, que permanece arraigada a su cultura original. Su obra se centra en la reimaginación del paraguas y el taburete reales, símbolos de la jefatura de Akan desde el Siglo 17. Hay paraguas, tapices, esculturas, fotografías y videos.

On Site. Berni Searle, Museo Zeitz de Arte Contemporáneo de África, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Berni Searle (1964, Sudáfrica) trabaja con la fotografía, el video, el performance y las instalaciones. Creció en el marco de la política del apartheid y esa realidad ha influido profundamente su trabajo y su expresión artística.

Gabriel Orozco: Politécnico Nacional, Museo Jumex, Ciudad de México. Desde 2006 no se montaba una exposición de Gabriel Orozco (1962, Jalapa) en México. Se presentan 300 obras que ha realizado en distintas etapas de su carrera, que van de pequeñas esculturas hasta instalaciones complejas, entre fotografía y dibujo, acompañadas de pintura, escultura, ensamblajes y juegos. Es una oportunidad para hacer un balance de la obra de Orozco.

Miguel Covarrubias: Una mirada sin fronteras, Palacio de Cultura Banamex-Palacio de Iturbide, CDMX. Se exhiben 453 piezas que provienen de 38 colecciones nacionales y 13 colecciones internacionales. Es la exposición más importante a nivel mundial que se ha organizado para mostrar la obra de Miguel Covarrubias (1904-1957, Ciudad de México). Se estructura en 14 núcleos temáticos que recorren distintas etapas de su historia personal y profesional.