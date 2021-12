Las ciudades antes y después del Covid-19

Necesitamos hacer ejercicio, pero al aire libre y para ello es importante reducir los altos índices de contaminación atmosférica. Esto se logra mediante una sencilla fórmula: Menos automóviles, menos asfalto, más árboles, más jardín.

Amigos lectores, de nuevo estaré cada dos lunes compartiendo con ustedes opiniones, reflexiones y propuestas sobre temas relacionados a las ciudades, medio ambiente, movilidad y la imprescindible participación ciudadana como eje rector para lograr verdaderos cambios. Me enfocaré a las ciudades de la entidad sinaloense, aunque mucho de lo que estaré compartiendo aplicará también para la mayoría de las ciudades mexicanas en crecimiento, así como para las de otras latitudes lejanas.

Es inevitable el tema Covid-19. La pandemia se montó en la globalización y se aprovechó del ritmo voraz de consumo para extenderse con facilidad por todas las ciudades del planeta. El escenario en las ciudades de todo el mundo ha cambiado. Ya no hay regreso. El después del Covid no significa que todo terminará y volverá a ser como antes. Implica la necesidad de redireccionar el paradigma de las ciudades hacia un escenario con mayor énfasis en el cuidado de las personas y de todo lo que signifique vida en nuestro planeta. La lección, que la humanidad no hemos terminado de aprender hasta el día de hoy es que, al compartir un planeta con otras formas de vida, somos parte de su naturaleza y no tenemos derecho a transformarla como hasta ahora ha sucedido.

En México, el Covid nos dejó claro que un detonante de los altos índices de fatalidad durante la pandemia fueron los grandes padecimientos crónicos que venimos acumulando desde edad temprana (obesidad, diabetes, padecimientos cardiovasculares, pulmonares, entre otros). Estos padecimientos tienen una directa relación con los malos hábitos de vida, como la mala alimentación o los altos niveles de sedentarismo e inactividad física. Las principales ciudades sinaloenses, así como muchas en el país, dificultan la movilidad activa (caminar o usar la bicicleta como un medio de transporte) debido a las condiciones de deterioro del espacio público en las zonas urbanas que por décadas se han diseñado con toda la prioridad para el uso del automóvil.

El espacio público deberá adaptarse a las necesidades de salud y bienestar de las personas. La movilidad urbana deberá orientarse a desplazamientos cada vez más cortos, de tal forma que no se dependa solo del automóvil para realizarlos. Debemos desplazarnos menos, pero movernos mucho más, y aquí me refiero a la movilidad activa, como lo están haciendo y promoviendo muchas ciudades como respuesta al Covid. Necesitamos hacer ejercicio, pero al aire libre y para ello es importante reducir los altos índices de contaminación atmosférica. Esto se logra mediante una sencilla fórmula: Menos automóviles, menos asfalto, más árboles, más jardín. Nuestras ciudades tienen una deuda pendiente con los árboles, ellos son los grandes aliados de su transformación.

En otro orden de ideas, esta semana se anunciaron dos eventos importantes relacionados con el desarrollo urbano en Sinaloa, uno a nivel municipal y otro a nivel estatal. Este lunes 13 de diciembre, el gobierno de Culiacán y el IMPLAN convocan a un foro para reflexionar los retos y oportunidades para convertir a Culiacán en una ciudad sustentable. El foro lleva por nombre El futuro de Culiacán, transformación urbana y movilidad sustentable, inicia a las 11:00 am y será en el auditorio del MIA.

Por su parte, el Gobierno del Estado de Sinaloa, en alianza con el Comité Organizador de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, la Universidad de Guadalajara y Centro Urbano; invitan al Preforo Temático de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022 denominado Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana y Planeación Inteligente. Aun con fecha por definir en este evento se incluirán conferencias, conversatorios y paneles que servirán para medir de qué tamaño es el reto en nuestra entidad para cambiar el futuro de las ciudades sinaloenses. Buen comienzo, esperemos rendimientos a corto plazo y, sobre todo, esperemos construir la fortaleza de una visión estratégica a largo plazo, que tanta falta hace para avanzar de una buena vez. Vamos caminando, el primer paso se está dando.

Sigamos conversando: jccarras@hotmail.com