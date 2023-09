Los despliegues masivos de elementos militares no concuerdan con el objetivo principal con respecto a la militarización de la seguridad pública, que es reducir la violencia y contener a los grupos delictivos

El número de elementos que continúan sumándose a la Guardia Nacional llama cada vez más la atención y nos vamos olvidando de aquella institución que deberíamos estar viendo continuamente, es decir, la policía. En todo el territorio nacional, las Fuerzas Armadas despliegan más de 260 mil efectivos militares para realizar tareas de seguridad pública, mientras que las policías estatales tan solo 125 mil elementos desplegados. Cada vez irrespetamos más a los policías, mientras que dejamos de cuestionar las acciones inconstitucionales de las Fuerzas Armadas. Estas reformas que se han hecho en la estrategia de seguridad han afectado gravemente a las policías, ya que cada vez caen más en el olvido.

Este aumento de despliegues militares nos revela el crecimiento exuberante de poder que las Fuerzas Armadas se han apropiado. Según la actual estrategia de seguridad, la Guardia Nacional actúa como un actor clave para la reducción de la violencia y la contención del delito. Sin embargo, no podemos tener esta ilusión ya que está demasiado alejada de la realidad. En lo que va de este sexenio, el país ha atravesado niveles de violencia sin precedentes. Tan solo en lo que va del año se han registrado 3 mil 285 de atrocidades, como nos lo revela el informe de la Galería del horror de Causa en Común. Por lo tanto, podemos decir que estos despliegues masivos de elementos militares no concuerdan con el objetivo principal con respecto a la militarización de la seguridad pública, que es reducir la violencia y contener a los grupos delictivos. En lugar de reducir la violencia, muchas veces la aumenta. Existen casos en donde las víctimas continúan aumentando a causa de los mismos militares en donde, a través de enfrentamientos armados entre grupos delictivos y elementos de la Guardia Nacional, civiles resultan heridos o asesinados.

A pesar de todos estos eventos, el Estado mexicano continúa otorgando atribuciones, recursos e influencia territorial y política. Parece que estamos volviendo al militarismo que ya hemos vivido en otros tiempos. Nos la pasamos cuestionando y criticando a las policías por su deficiencia e ineficacia y, sin embargo, no parece importarnos la inconstitucionalidad de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. El gobierno civil está siendo descartado y ya no es considerado como un sujeto competente o importante. Percibimos a las Fuerzas Armadas como un ejemplo de rectitud y eficacia. No obstante, no vemos o no queremos ver lo que ocurre realmente con esta institución. Por ejemplo, se supone que la Guardia Nacional es una institución civil, no obstante, esto no es más que un engaño. Los expolicías federales que se encuentran en este momento dentro de la Guardia Nacional son discriminados por los militares y trabajan incluso el doble de lo que lo hacían en la Policía Federal.

El Presidente percibe esta estrategia de seguridad federal como un proyecto político y no como un proyecto de seguridad. La consecuencia de esta estrategia es que los civiles abandonen sus puestos públicos para que los militares los ocupen. Aunque es cierto que la militarización en México no es algo nuevo, pues históricamente hemos tenido a militares participando activamente en cuestiones de seguridad, nunca hemos visto que los militares pudieran ocupar puestos de seguridad y realizar tareas públicas que no les corresponden.

Una de las principales consecuencias que percibimos a causa de esta estrategia de militarización es que comenzamos a perder las libertades y los derechos que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Además, otro resultado negativo es que las instituciones de seguridad municipales y estatales están quedando completamente aisladas y abandonadas, sin una estrategia para fortalecerlas. Esto sin duda es una catástrofe pues nos estamos quedando completamente indefensos, dependiendo de los grupos delictivos y del narcotráfico, y de los militares que son figuras intocables.