@isaacarangureconacentoenlae

Siempre he tenido claro que somos las historias que nos contamos, desafortunadamente para el resto somos la historia que les cuentan, por eso creo que es importante seguir contándonos las historias que importan, las que nos hacen destacar como un ejemplo positivo, como una sociedad que construye, como una comunidad que se ayuda todos los días. De ese tamaño es el reto que nos toca...

Sinaloa es muy rico y diverso. Es conocido por su música tradicional de banda, sus hermosas playas y su deliciosa gastronomía. Además, es famoso por ser la cuna de muchos talentosos artistas y deportistas reconocidos a nivel nacional e internacional.

Sinaloenses han destacado en deporte, música, cine, artes y más... Sinaloa es uno de los estados mexicanos con una importante actividad económica y un fuerte sector agroindustrial. La agricultura es una de las principales fuentes de ingresos y exportación en el estado.

Sinaloa es conocido como “El granero de México” debido a su producción agrícola diversa y de alta calidad. Entre los productos agrícolas más destacados que se exportan desde Sinaloa se encuentran el maíz, los tomates, los chiles, los frijoles, la papa y los mangos.

Además de la agricultura, Sinaloa también tiene una creciente industria pesquera y acuícola, con la exportación de productos marinos como camarones, pescados y mariscos.

Cuando decidimos contar A Qué Sabe Sinaloa hace tres años, pudimos corroborarlo en nuestra serie documental, esta primera temporada de ocho episodios contada a través de ocho sinaloenses destacados en sus cocinas nos ayudó a contar esto desde la boca de las personas que lo hacen posible; hasta la fecha entiendo que no fue suficiente pero sí fue honesto, el equipo de producción y el espectador tuvimos la fortuna de corroborarlo, y a sabiendas de que no lograríamos contarlo todo, las marcas que confiaron en Noroeste y nosotros para contar esta historia nos permitieron hacer una segunda temporada que está pronta a lanzarse, así que no se la pierda.

Aunque dejando de lado este no tan sutil comercial, recientemente tuve la fortuna de separarme unos 9 mil kilómetros de mi natal, Sinaloa, para documentar una nueva historia sobre nuestra gente, estando por allá, me di cuenta que las personas nos ubican y dicen que es difícil construir una marca, nosotros ya tenemos una, pero no sé si es la que queremos.

La plataforma de streaming más grande del mercado tiene entre sus tres series más famosas relacionadas a Sinaloa, invertidos alrededor de 250 millones de dólares, la prensa internacional destina cuantiosas notas al mismo tema y como resultado tenemos a Sinaloa con una marca en el mundo.

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

Es cuanto.