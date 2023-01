Las llamas de Ovidio y un poco más

“En medio del caos, también existe la oportunidad”.

La entrega de la que hablo hace corresponsables a todos, sociedad y los tres niveles de Gobierno, que por complicidad u omisión le fueron concediendo en ese tiempo los espacios. Por su parte, la sociedad también ha sido partícipe de esta situación, con menos responsabilidad, mas no por ello no ha jugado un papel de “cómplice directo o indirecto”.

No existe el orden en el mundo que nos rodea, debemos adaptarnos al caos, dice Kurt Vonnegut Jr. Y considero que esta frase es la más ad hoc a lo que venimos viviendo en los últimos días en nuestro natal Sinaloa.

La detención del hijo de “El Chapo” es algo muy bueno para el País y sobre todo para el gobierno del Presidente López Obrador, después de la situación que se presentó hace dos años y en la que el mismo Presidente ordenó que lo soltaran para no derramar más sangre. Dos años después, el trabajo coordinado y de inteligencia dio mejores resultados, aunque los ligados al detenido no han dejado de dar sus patadas y presionar derramando sangre y prendiendo fuego a lo largo del estado.

Con todo este costo, no me cabe la menor duda que la suma final es positiva y que era necesaria para dar un paso hacia la recuperación del espacio ganado por el crimen organizado en los casi 40 últimos años.

Veamos: Por un lado, nos quejamos de la violencia, de los problemas que trae el narco, etc., y por otro no denunciamos, les compramos droga, los incluimos en nuestros círculos sociales o los terminamos haciendo socios para lavarles el dinero.

Esto es parte de lo que ha sucedido en Sinaloa y claro que existe la corrupción, complicidad e incapacidad de algunas autoridades locales, mas seguimos permitiéndoles estar ahí al votarlas y no botarlas. Nos hemos acostumbrado a que así es o decimos que “es que no se puede hacer nada”.

No soy la primera en hablar de esto, sin embargo, si los dos culiacanazos no sirven para poner un BASTA y empezar a ganar paso a paso esos cientos de kilómetros perdidos para reconstruir una sociedad donde podamos caminar con libertad y sin temor, no sé qué debe vivir este estado para tocar fondo.

Estoy clara que no es un tema fácil ni de un día ni año. Las sociedades que han hecho cambios radicales en estos temas han tenido que dejar pasar entre 10 y 15 años, mas urge empezar.

Dejo aquí algunos ejemplos de lugares en donde, de la mano, sociedad y gobierno dieron el paso: Palermo, Italia; Hong Kong; Colombia, solo por nombrar algunos. Ojalá y este horror vivido sirva para dar este primer paso, dejando de hacernos tontos y repitiendo pasos de simulación como justificación a que sí hacemos algo.