Las 'lobas' facturan

Ella, la loba, ‘siente que no hay otro modo de salir airosa de las situaciones que la vida le presenta: tiene que enseñar los colmillos. La loba no demanda, sino que ofrece. No pide, sino que se da: no está domesticada. Si actúa de esa forma es porque se siente con poder. Sabe que puede irse cualquier día, no tiene miedo de darse a otro porque es libre. No teme sufrir porque sabe que es fuerte’.

