La palabra es el vehículo comunicativo por excelencia: expresa y nos expresa. A través de la palabra nos manifestamos y revelamos. Es claro que, en ocasiones, la palabra se utiliza para mentir, encubrir o falsear. Pero, su razón de ser más elemental es la de cristalizar el reducto más íntimo de la persona.

Si la palabra es reveladora, las últimas palabras de una persona deben ser trascendentales y sublimes. Quien se despide de este mundo tiene una visión más profunda de la vida; su comprensión y consejos constituyen el más rico testamento.

De Jesús se han recogido lo que se conoce como “Las siete palabras”, que suelen predicarse el Viernes Santo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”; hoy mismo estarás conmigo en el paraíso; mujer, he ahí tu hijo; hijo, he ahí a tu madre”; “Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado”; “¡Tengo sed!”; “Todo está consumado”; “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

Estas palabras son claras, sublimes, confiadas y consoladoras; salvo la expresión que parece desesperada: “¿por qué me has abandonado”. Sin embargo, lo que Jesús hacía en ese momento de sufrimiento era recitar el Salmo 22, que comienza desgarrador, pero termina confiando plenamente en Dios:

“Los que a Yahvéh teméis, dadle alabanza, raza toda de Jacob, glorificadle, temedle, raza toda de Israel. Porque no ha despreciado ni ha desdeñado la miseria del mísero; no le ocultó su rostro, mas cuando le invocaba le escuchó”. (Sal 22,24-25)

Lisa Smartt escribió un libro titulado “Palabras en el umbral”, en donde recogió las últimas palabras de 181 personas, incluyendo su padre, quien pedía escuchar el Himno a la alegría, de Beethoven; y, finalmente, volviéndose a su mujer, expresó: “Basta. Gracias, te amo. Ya ha sido suficiente”.

¿Cuáles serían mis últimas palabras?