Las ‘ventanas rotas’ de Mazatlán

En 1969, el Profesor de Psicología de la Universidad de Stanford, Philip Zimpardo realizó un experimento social.

Dejó dos autos abandonados en la calle, dos autos idénticos, la misma marca, modelo y hasta color. Uno lo dejó en el Bronx, por entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York y el otro en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California. Dos autos idénticos abandonados, dos barrios con poblaciones muy diferentes y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las conductas de la gente en cada sitio.

Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, la radio, etc. Todo lo aprovechable se lo llevaron, y lo que no, lo destruyeron. En cambio, el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto. Sin embargo, el experimento en cuestión no finalizó ahí. Cuando el auto abandonado en el Bronx ya estaba deshecho y el de Palo Alto llevaba una semana impecable, los investigadores rompieron un vidrio del automóvil de Palo Alto. El resultado fue que se desató el mismo proceso que en el Bronx, y el robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que el del barrio pobre.

De acuerdo a esta teoría de las “Ventanas Rotas” la delincuencia no se trata de pobreza, sino que tiene que ver con la psicología humana y con las relaciones sociales. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, como de ausencia de ley, de normas y de reglas. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional.

En Mazatlán supondríamos que la delincuencia ocurre con mayor incidencia en las colonias más pobres. Lo cual en efecto ocurre. Sin embargo, de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, las zonas con mayor número de delitos en lo que va del año 2021, no son encabezadas por estas zonas, sino por las colonias que podríamos clasificar como de “alto nivel”. La colonia Centro y el fraccionamiento Sábalo Country, son los que encabezan el número de robos a comercio, robos a casa habitación, robos con violencia a personas y robo de vehículos.

¿Por qué todos estos delitos suceden con mayor frecuencia en las zonas residenciales? Bueno, de acuerdo a la teoría citada arriba, la delincuencia y la violencia genera un círculo vicioso, en el que la impunidad, la delincuencia y el desinterés de las autoridades, genera más y más problemas en las diferentes regiones. Se trata pues, en palabras de Gunnar Myrdal, de un proceso de causalidad circular acumulativa. De manera que, si se permite la impunidad en una ocasión, la delincuencia en determinada zona se repetirá una y otra vez.

En esta columna no quiero decir que no exista delincuencia en las colonias populares de Mazatlán, por supuesto que persiste, incluso tal vez hay un sub registro por la desconfianza en las autoridades. Pero al menos en cuanto a estos delitos que se denominan de alto impacto, hay una tendencia hacia las colonias no-pobres.

Apoyado en la teoría de Zimpardo, en 1994, Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York, basado en la teoría de las “ventanas rotas” impulsó una política de “tolerancia cero”. La estrategia consistía en no permitir transgresiones a la ley y a las normas de convivencia urbana. El resultado práctico fue un enorme abatimiento de todos los índices criminales de la ciudad de Nueva York.

En el caso de Mazatlán, será necesario disminuir las desigualdades sociales y económicas entre las diferentes zonas, a fin de evitar conflictos. Pero también revertir ese círculo vicioso que genera la corrupción e impunidad, teniendo una “tolerancia cero” a la delincuencia. Esto deberá ser en todas las colonias de la ciudad, incluidos los residenciales, a fin de que no haya una sola “ventana rota” que atraiga delincuencia.

