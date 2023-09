lqteran@yahoo.com.mx

Que la más importante Universidad de Sinaloa se encauce por el sendero de su superación en todos sus aspectos sustantivos, eso es lo que la sociedad sinaloense demanda. Por eso, hay un clamor popular que conmina al Gobernador Rubén Rocha Moya a no ceder un ápice en su empeño de contribuir a que la institución rosalina cumpla, con transparencia y honradez, con sus altas metas académicas.

Los sinaloenses ven buenas expectativas en el gobierno de la Cuarta Transformación en la entidad, que preside el doctor Rubén Rocha Moya. Confían en que va a salir avante de los intrincados problemas que se ha propuesto resolver en el estado, sobre todo los que tienen que ver con la ostensible corrupción que su gobierno ha detectado en la Universidad. Los ciudadanos lo apoyan y demandan que se actúe sin miramientos contra los corruptos, ya que la autonomía no debe ser el parapeto tras el que se cometan esos lacerantes latrocinios que se han detectado.

En la medida en que el gobierno de Rocha Moya resuelva ese lastre, de acuerdo y en estricta aplicación de la ley, se sentará un precedente para que se transparente el uso de los recursos públicos en la Universidad, institución que debiera ser la primera en dar ejemplo de transparencia a la hora de rendición de cuentas. La aplicación de la ley, el castigo a quienes roban a la Alma Mater sentará un gran precedente y le dará a su gobierno una dimensión histórica.

Es de suma importancia solucionar la crisis por la que atraviesa la máxima institución de educación superior del estado. La ciudadanía ve con buenos ojos que el gobierno del doctor Rubén Rocha Moya se haya propuesto resolver de fondo la problemática de la UAS. Es laudatorio y cuenta con el apoyo de la sociedad sinaloense, que quiere ver florecer la academia y el establecimiento de la democracia en sus claustros, como lo plantearon los más esclarecidos hijos de la institución rosalina. Llegó el momento en que debe resolverse de raíz la crisis que ha venido arrastrando la Universidad de todos los sinaloense desde hace, por lo menos, 17 años. Nadie en absoluto puede escudarse en la “autonomía” para cometer actos ilícitos en contra de la Universidad.

En otro tema que, de aquí al 2 de junio próximo, va a mantener a la ciudadanía sinaloense interesada, es el relativo a la elección presidencial. Como se sabe, tanto el partido Morena como el frente de la derecha han nombrado a sus respectivas candidatas, que van a contender por la Presidencia de la República. Al respecto, de acuerdo con las tendencias, vemos con claridad que la candidata de Morena se perfila con mucha holgura como la favorita para alcanzar el triunfo en los comicios del 2 de junio. No se vislumbra mayor obstáculo y, desde ahora, podemos adelantar vísperas y predecir el contundente triunfo de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo. Todos los componentes que entran en juego en una contienda electoral confirman el inminente triunfo de quien será la primera mujer que ocupe la Presidencia de la República.

La Oposición tiene una candidata que no prende en la ciudadanía, con una larga cola de corrupción que le pisen y con ideas totalmente desfasadas del sentir de la ciudadanía. Hay muchas razones por las cuales los ciudadanos rechazan a la candidata de la Oposición: plantea regresar a la época de las privatizaciones, o se opone a los programas sociales. Con eso tiene para que los ciudadanos le nieguen su sufragio. Y es que la abanderada del prian olvida que quien va a decidir en los próximos comicios van a ser los ciudadanos. La candidata de la derecha, con sus dichos aberrantes, cierra toda posibilidad de cuando menos competir con dignidad. Viendo lo chafa de esa candidatura se puede colegir que los prianistas no tienen tela de dónde cortar y han nombrado como su abanderada a alguien que ni siquiera está mínimamente a la altura para debatir y menos ofrecer soluciones a los problemas más acuciantes del País. La gente ya no quiere otro Vicente Fox de Presidente, aunque se vista ahora de huipil.

Mientras tanto, el partido político Morena y la ciudadanía van en caballo de hacienda, como reza el dicho popular, lo vamos a ver en el resultado del escrutinio popular del 2 de junio de 2024 de manera contundente. En esta candidatura la ciudadanía ve un buen futuro, tanto para el desarrollo como para el bienestar del pueblo.