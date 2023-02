Jesus Aguilar Padilla seguramente fue un excelente ser humano. Las múltiples expresiones de dolor y las condolencias hacia su familia así lo constatan. Pero el lamentable hecho de su partida no nos debe impedir evaluar el legado de su administración, sobre todo ahora que se comienza a revelar la forma en que la política y el crimen organizado entretejieron un narco-estado lleno de violencia, asesinatos y desapariciones.

A los mexicanos se nos dificulta separar lo personal de lo político. Por eso cuando fallece un gobernante que durante su vida ocupó un cargo de alto nivel, inmediatamente procedemos a los pesares y lamentaciones, sin detenernos a hacer un balance crítico sobre su desempeño como funcionario público.

Jesus Aguilar Padilla seguramente fue un excelente ser humano. Las múltiples expresiones de dolor y las condolencias hacia su familia así lo constatan. Pero el lamentable hecho de su partida no nos debe impedir evaluar el legado de su administración, sobre todo ahora que se comienza a revelar la forma en que la política y el crimen organizado entretejieron un narco-estado lleno de violencia, asesinatos y desapariciones.

Al pueblo sinaloense le debe interesar conocer el papel que desempeñaron cada uno de los gobernadores que estuvieron al frente durante el tiempo en que el Cártel de Sinaloa se convirtió en el grupo criminal más poderoso del País, desde Antonio Toledo Corro, hasta Rubén Rocha Moya.

De pronto la muerte tiene ese efecto redentor. Evitar hablar mal de un político recién fallecido no es solo cuestión de prudencia o respeto, también refleja toda una serie de lealtades de beneficio mutuo. Códigos de honor que muchas veces pasan por encima del ánimo de justicia del grueso de la población.

En un homenaje póstumo que se le hizo en 2018 al exgobernador Antonio Toledo Corro, el mandatario en turno, Quirino Ordaz Coppel, se refirió al Tigre de Escuinapa como “un Sinaloense con alto compromiso social y vocación política”, siendo que durante su gobierno (1981-1985) el narcotráfico en Sinaloa se consolidó y creció exponencialmente.

Tras la muerte de Jesús Aguilar Padilla, Rubén Rocha asumió la misma postura indulgente en favor de quien en su tiempo fue señalado de enriquecimiento ilícito por la adquisición de propiedades millonarias, y a quien además se le acusó de tener vínculos con el narco, según una nota del periódico Reforma de 2015, en la que se aseguraba que tanto él, como el empresario Jesús Vizcarra, eran investigados por el Gobierno de Estados Unidos.

Hoy todas esas acusaciones cobran mayor sentido, si tenemos en consideración que fue durante la Administración de Aguilar Padilla, que Genaro García Luna fungió como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, cargo que, según el juicio que se lleva en su contra, en una Corte Penal de Estados Unidos, utilizó para beneficiar al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, en plena guerra contra el narcotráfico.

Desafortunadamente va a ser muy difícil ver pronto a un exgobernador de Sinaloa sentado en el banquillo de los acusados. No es coincidencia que estos rituales de lealtad estén relacionados con los altos índices de impunidad. Ahí está el caso del Químico Benítez, encubierto por su partido y por el mismo Presidente de la República. Ahí está también el caso del exgobernador Juan S. Millán, que ocultó 4.5 millones de dólares en una cuenta en Andorra, y nunca ha sido investigado para esclarecer la procedencia de los recursos.

Si tomamos nota, hay una lógica intrincada y muy evidente entre el enriquecimiento desmedido de muchos funcionarios, de todos los niveles en el Gobierno del Estado de Sinaloa, y el ascenso que tuvo en los últimos 30 años de crimen organizado como principal motor de la economía estatal, junto con el turismo y la agroindustria.

Hay sociedades que no están dispuestas a olvidar tan fácil, que hacen lo necesario para escudriñar el fondo de sus problemas. Sinaloa parece no estar hecha de esa confección. Todavía no ha llegado esa generación valiente. Al menos no en la política.