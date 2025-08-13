Libertad, la autobiografía de Angela Merkel (1)

Libertad es una autobiografía de Angela Merkel que pone énfasis en sus 16 años como Canciller de Alemania de 2005 a 2021. El libro está escrito en colaboración con Beate Baumann, que fue su asistente personal desde 1992.

En mayo 2006, en el marco de la Cuarta Cumbre Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe, en Viena, Austria, acompañé al Presidente Vicente Fox (2000-2006) a una reunión trilateral con la Canciller Angela Merkel, de Alemania, y el Primer Ministro del Reino Unido, Tony Blair.

La impresión que me causaron los dos fue todavía mejor de la que me había hecho a través de verlos en televisión y leído discursos y posicionamientos suyos. La señora Merkel proyectaba sencillez y cercanía. Me impresionó, iba al grano de los temas que se tocaban y lo hacía con soltura y claridad. Iba vestida como siempre se le veía en los eventos, con pantalón y un saco.

Merkel en el prólogo dice: “Este libro cuenta una historia que como tal nunca más se repetirá, aunque sólo sea porque desde 1990 el país en el que residí durante 35 años ya no existe. A principios de 2022, pocas semanas después de cesar en mi cargo de Canciller, un interlocutor me comentó que si la hubiera ofrecido a una editorial como una novela de ficción me la habrían rechazado. Sabía de qué hablaba, y precisamente por la historia que cuenta, inverosímil y real al mismo tiempo, se alegró de que me hubiera decidido a escribir este libro”.

Y se pregunta: “¿Cómo fue posible que tras 35 años en la República Democrática de Alemania (RDA), a una mujer se le haya concedido la posibilidad de asumir el cargo con más poder de la República Federal de Alemania y que, además, lo haya ostentado durante 16 años? ¿Y que lo abandonara no por tener que dimitir durante uno de sus mandatos o porque no la hubieran reelegido? ¿Qué supuso para ella haber crecido en la RDA como hija de un pastor protestante y vivir, estudiar y trabajar bajo una dictadura? ¿Y experimentar el colapso de un Estado? ¿Y de repente ser libre? Todo esto es lo que he querido contar”.

Del texto asume que “por supuesto, mi relato es completamente subjetivo, aunque al mismo tiempo he procurado realizar una reflexión sincera sobre mis propios actos. Pese a no ser un relato pormenorizado, no dejo de mencionar lo que hoy en día considero que fue equivocado por mi parte, así como también defiendo lo que considero que fue correcto. Pido la indulgencia del lector porque en el libro no aparecen todos los que se esperaba que mencionara. Mi objetivo fue establecer unos temas centrales a partir de los cuales procuré dar forma al contenido para hacer más comprensible cómo funciona la política y qué principios y mecanismos la guían, así como describir qué me ha guiado a mí”.