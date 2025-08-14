Libertad, la autobiografía de Angela Merkel (2)

El libro Libertad, de Angela Merkel, es un texto honesto, de estilo directo y seco, que me ofreció muchos elementos para entender la gestión de su protagonista, pero también la realidad de la política alemana y del mundo.

En el epílogo de Libertad (RBA, 2024), Angela Merkel (Hamburgo, 1954) afirma que “mientras escribía, he conocido nuevas facetas de mí misma, por ejemplo, que a pesar de ser una persona sociable, a veces no podía permitir que nada ni nadie me distrajera, y solo podía trabajar en el libro cuando me retiraba en soledad. La libertad, lo he comprendido al escribir este libro, requiere valor para adentrarse en lo hasta entonces desconocido, aunque sobre todo requiere sinceridad, tanto con los demás como, seguramente aún más importante, con uno mismo”.

Y comenta que “mientras trabajaba en este libro he vuelto a reflexionar sobre el lenguaje y sobre cómo hablamos los políticos, incluyéndome a mí misma. Tendemos a evitar las preguntas, a llenar los minutos para, si es posible, cortar de cuajo la siguiente pregunta crítica, a utilizar demasiado a menudo tópicos en lugar de formular frases inteligibles. Está claro que es inevitable, y no podemos poner reparos, que toda profesión, también la del político, cuenta con su lenguaje propio. Sin embargo, de vez en cuando me doy cuenta de que me resulta difícil escuchar a determinados políticos durante una entrevista o una aparición pública, porque hablan mucho y dicen poco. Lo repito: he procedido de la misma forma en multitud de ocasiones”.

Y añade, “pero ahora que me retiré de la política activa y que al escribir este libro pasé revista a muchas situaciones y planteamientos, quisiera animar a los jóvenes políticos a no tener miedo a contestar de manera concreta a las preguntas concretas, porque entonces el mensaje que desean transmitir contará con la debida atención. Esto es aún más importante en los tiempos en que vivimos, en los que las posibilidades digitales, así como las denominadas redes sociales, hacen posible como nunca antes que las verdades pasen por mentiras y las mentiras por verdades, e incluso en las democracias quienes ocupan puestos dirigentes se aprovechan de ello”.

Merkel, en una obra muy personal, ofrece una descripción precisa de su vida en la RDA, de cómo ingresó a la política, ya en la República Federal Alemana, nos dice cómo a lo largo de su vida activa en la política tomó las decisiones, cuenta con detalle las situaciones y los encuentros claves que le tocó vivir en el ámbito de la política y también de sus reuniones con jefes de Estado y de gobierno.

Ya algún crítico en una reseña plantea que en la historia contada por Merkel hay un exceso de personajes de la vida política alemana, que no ofrecen una mejor comprensión de los hechos y sí en momentos dificultan la lectura. Y agrega, lo que Merkel y Baumann presentan al lector es una especie de informe de fin de mandato en el que la ex Canciller ofrece una narrativa detallada.

Al ser tan detallada la narración a veces me resultó difícil la lectura, tenía que hacer un esfuerzo para retomar el hilo que conducía del tema que Merkel desarrollaba. Ese detalle y precisión al contar los hechos hablaba de su forma de ser. Es un texto honesto, de estilo directo y seco, que me ofreció muchos elementos para entender la gestión de su protagonista, pero también la realidad de la política alemana y del mundo.