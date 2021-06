Litio, negocio con potencial

El Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que, pese a las condenas y ataques de la 4T, supo sacar la chamba, las elecciones salieron bien, y se lo reconoce la ciudadanía. Por la sana operación de estas elecciones de domingo 4 de junio, es posible que el INE no desaparezca y siga garantizando elecciones libres nuevamente en el 2024

No hay vuelta de hoja, Morena arrasó en las pasadas elecciones, los partidos de oposición ni siquiera la vieron venir, este es un pequeño resumen; Morena perdió la Ciudad de México, pero ganó 11 gubernaturas. El PAN ganó curules en San Lázaro, pero perdió fuerza en varios estados. El PRI también ganó nuevas diputaciones, pero perdió en forma contundente estados importantes como Sonora y Sinaloa, estados que le arrebató Morena. Movimiento Ciudadano se consolida como una fuerza política para tomar en cuenta, sumó a sus preferencias a 1 millón 84 mil electores, en cambio el PRD cada vez más cerca de pasar al olvido. Así como este partido, si el PRI y PAN no entienden que tienen que cambiar su actuar, entender al electorado y mejorar el perfil de sus candidatos, seguirán perdiendo, hasta desaparecer. El Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que, pese a las condenas y ataques de la 4T, supo sacar la chamba, las elecciones salieron bien, y se lo reconoce la ciudadanía. Por la sana operación de estas elecciones de domingo 4 de junio, es posible que el INE no desaparezca y siga garantizando elecciones libres nuevamente en el 2024.

A raíz del aumento en fabricación de vehículos eléctricos de parte de TESLA a 112 mil vehículos al año, la fabricación de las nuevas baterías de litio le ofrecen a México una gran oportunidad en la explotación de este material, actividad que será cada vez más importante a medida que los vehículos eléctricos, que necesitan este mineral para su fabricación (un vehículo contiene como 10kg de litio), especialmente en las baterías, aumente su número por el mundo. Y esto va a suceder en muy poco tiempo, sobre todo si TESLA logra este año reducir el costo kilovatio/hora, por debajo de los $100 dólares. Se está haciendo un gran esfuerzo para reducir dicho costo, por ejemplo, las nuevas baterías ya no utilizan cobalto, que es un material caro y por lo mismo pesan menos y tienen una vida útil de 1’600,000 kilómetros. Independientemente de lo anterior, prácticamente todas las marcas de vehículos (Ford, Toyota, Honda, Nissan, Chevrolet, etc.) ya lanzaron al mercado su vehículo eléctrico, por lo que la demanda de baterías de litio solo aumentará. Además, el T-MEC establece que los autos producidos en Norteamérica deberán tener al menos un 75 po ciento de sus componentes producidos en la región. Esto incluye las baterías de litio, por lo que puede volverse un gran negocio para México, pues las baterías de litio actualmente se fabrican en China.

La producción actual de litio se concentra en Australia, Sudamérica y Asia. Tres empresas controlan más del 70 por ciento del suministro de litio disponible del mundo. En México se encontró un yacimiento importante en Sonora hace 10 años, pero no ha hecho nada. En un inicio, las autoridades mexicanas se plantearon establecer un monopolio estatal del litio, argumentando que las empresas utilizaban las concesiones mineras para la especulación en lugar de extraer el metal, ahora anunciaron que se elaborará un proyecto de ley para promover las inversiones privadas y desarrollar el potencial del país en este metal.

Según datos del Sistema Integral sobre Economía Minera y de la Secretaría de Economía, en México hay 36 proyectos que representan 95 mil hectáreas de concesiones mineras y otras 537 mi en procesos de revisión, en su gran mayoría pertenecientes a empresas canadienses que les inyectan dinero o las paran, dependiendo del valor del mineral (especulan con el precio) y que este sea suficientemente alto para generar utilidades y generar interés y/o expectativas en la Bolsa de Valores de Canadá.

Por lo que se sabe, solo hay tres empresas que están activas en México y que han avanzado en sus proyectos de extraer litio: Bacanora Litio, Organimax y One World Lithium.

Recibo varios correos electrónicos de parte de algunos lectores de esta columna que me preguntan en que diversificar sus inversiones personales.

Con las tasas de la renta fija abajo del 3 por ciento neto, el dinero pierde valor, pues su rendimiento es menor a la inflación, la cual supera el 4 por ciento que pagan los CETES.

Tampoco quieren asumir mucho más riego, proponen un portafolio de 70 por ciento en varias alternativas de renta fija (principalmente Fondos de Inversión a varios plazos) y 30 por ciento en alternativas de renta variable, pero que estas tengan el músculo y el potencial para hacer que el portafolio duplique el rendimiento de la renta fija.

Nuestra recomendación es invertir ese 30 por ciento en Fondos Innovadores de acciones en dólares, tienen varias ventajas, invertimos en empresas que cotizan en bolsas extranjeras con mejores expectativas que las mexicanas y tenemos cobertura contra una devaluación del peso pues las acciones de estas empresas cotizan en dólares. A estos Fondos también se les denomina como temáticos, por ejemplo el Fondo Salud, es un fondo temático enfocado a empresas del sector salud (invierte en acciones como Pfizer, Aztra Seneca, Bayer, etc.), su rendimiento en el 2020 fue de 16.28 por ciento en dólares y del 22.36 por ciento en pesos. En los últimos 12 meses, su rendimiento en dólares ha sido del 14.28 por ciento y del 5.66 por ciento en pesos. Rendimientos muy superiores a la renta variable. El Robotik es otro Fondo Temático que invierte en la tecnología detrás de la robótica a nivel mundial, su rendimiento los últimos |12 meses en dólares ha sido del 34.56 por ciento y del 24.48 por ciento en pesos. Estos son solo dos ejemplos de alternativas en las que se puede invertir, la diversificación del portafolio disminuye el riesgo y le da fuerza al potencial para lograr rendimientos superiores al 4 por ciento de la renta fija. Estos fondos se pueden comprar en Banco Actinver. El dinero cuesta mucho ganarlo, hay que invertirlo bien