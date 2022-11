Cierto, seguiremos añorando a nuestros seres queridos, pero eso no implica que nos sepultemos también con ellos. Ellos ya partieron, pero nosotros seguimos viviendo. Una manera de recordarlos es obrando de manera honorable y pidiendo por ellos.

Es imposible no llorar la pérdida de un ser querido. Aunque no quisiéramos hacerlo, es casi seguro que las lágrimas aflorarán espontáneamente. Sin embargo, una cosa es sufrir la partida de un ser querido, mientras que otra muy diferente es permanecer aferrados a ese trágico momento y lamentar ininterrumpidamente su ausencia.

Cierto, seguiremos añorando a nuestros seres queridos, pero eso no implica que nos sepultemos también con ellos. Ellos ya partieron, pero nosotros seguimos viviendo. Una manera de recordarlos es obrando de manera honorable y pidiendo por ellos.

Un cuento que reprodujeron los Hermanos Grimm y aparece también en el catálogo de cuentos folclóricos universales de Aarne, Thompson y Uther, habla de un pequeño de 7 años a quien su madre adoraba por sobre todas las cosas. De pronto, se puso enfermo, empeoró y falleció. La madre no encontraba consuelo y lo lloraba día y noche, a pesar de que ya hacía tiempo de aquel fatídico día.

Las lágrimas no cesaban de fluir por aquellos atribulados ojos que lamentaban la partida del hijo. Sin embargo, el niño comenzó a aparecer en los lugares que se le veía jugar, reír y correr. Pero, si lloraba la madre, lloraba también él.

Como la madre no dejaba de llorar, una noche se le apareció el niño vestido con la blanca mortaja con que lo sepultaron, y le dijo: “Vamos, madre, deja ya de llorar. De lo contrario no podré quedarme dormido en el ataúd. Mi mortaja no acaba de secarse a causa de tus lágrimas, pues todas vienen a caer sobre ella”.

La madre se asustó y dejó de llorar. A la noche siguiente volvió el niño y le dijo: “¿Ves? Pronto estará seca mi mortaja y encontraré la paz en la tumba”.

¿Lloro inconsolablemente la pérdida?