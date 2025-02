Lo que me voy a llevar

Tal vez reneguemos del ambiente de violencia que nos ahoga e impide vivir más libremente, de los familiares que han fallecido o nos han sido arrebatados, o de las oportunidades que nos han sido negadas para triunfar en la vida. Sin embargo, la peor crisis que nos agobia no es la violencia, ni la económica...

El texto de una canción del cantautor José María Napoleón, dice: “Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar”.

Es una vibrante exhortación a encontrar sentido a la vida, porque muchas veces derrochamos y dilapidamos el lapso de tiempo que se nos ha concedido. Tal vez reneguemos del ambiente de violencia que nos ahoga e impide vivir más libremente, de los familiares que han fallecido o nos han sido arrebatados, o de las oportunidades que nos han sido negadas para triunfar en la vida.

Sin embargo, la peor crisis que nos agobia no es la violencia, ni la económica, como dijo David Vila al prologar el libro de Víctor Küppers, Vivir la vida con sentido. Actitudes para vivir con pasión y entusiasmo: “La peor crisis que vivimos en estos momentos no es la económica, sino la crisis de vocaciones de actitud positiva. Es verdad que estamos viviendo una etapa de gran crudeza, pero más cruda y difícil la sentiremos cuanto más tardemos en recuperar el optimismo y la confianza”.

El mismo Küppers señaló: “estamos viviendo en un entorno que tiende al desánimo. La crisis económica, los problemas sociales, la poca credibilidad de la clase política, la inestabilidad laboral, la inseguridad creciente que tenemos respecto al futuro, etc., son factores que se van acumulando hasta desanimarnos, especialmente porque llevamos ya unos años así”.

No obstante, volviendo al inicio, debemos recordar que no somos eternos y nada nos llevaremos, como precisó un poema purépecha anónimo: “El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar”.

¿Qué me voy a llevar?