México necesita más y mejores empresas que generen más y mejores empleos con más y mejores empresarios. Pero no todas las sociedades generan empresarios y por consiguiente no todas las sociedades pueden lograr crecimientos y cambios saludables y rápidos. No se podrá tener empresarios que el País requiere mientras el Presidente siga promoviendo la lucha de clases, siga satanizando al sector empresarial y vea a los negocios como un mal tanto en espíritu como en propósito.

@ClouthierManuel -