Que quede claro, el poder es el poder y la ambición es la ambición. López Obrador ha cometido muchas arbitrariedades y abusos para preservarlo, pero la virtual candidata del PRI-PAN-PRD oculta la brutal corrupción de Alito y prefiere no hablar de las tonterías de Vicente Fox y Felipe Calderón, y ya sospecha de fuego amigo del PAN y PRI en el registro de firmas del proceso interno del frente. Y, pues, en Sinaloa, acepta los apoyos del PAS.

Los deseos de ser candidato de Morena a la Presidencia de la República de Adán Augusto son tan grandes que, en su más reciente visita a Sinaloa, ratificó su “amistad” con Héctor Melesio Cuén, a pesar de la abundante información periodística sobre las enormes sospechas de un enriquecimiento inexplicable y de que el hijo del ex Rector ha sido denunciado penalmente por malos manejos de los recursos de la UAS.

Y no es que la alianza con Cuén le sirva de algo al ex Secretario de Gobernación y los pasistas vayan a sacar raja, porque aquel no tiene ninguna posibilidad de ser la posta de Morena, y el PAS solo le servía para acarrear gente a sus eventos en nuestro estado, pero el paisano de AMLO se ha empeñado en defender a Cuén, a pesar de las denuncias del Gobernador Rubén Rocha contra varios de los principales operadores del Partido Sinaloense en la UAS. La verdad, hay algo raro en esa relación. Máxime cuando ha sido Rocha Moya quien le ha dado a Adán los principales apoyos en sus visitas proselitistas a Sinaloa.

Lo que ya sería el colmo del cinismo es que aún siendo ampliamente conocido el giro de Cuén hacia el Frente Amplio, una vez que el dueño del PAS indicó a varios funcionarios de la UAS que hicieran proselitismo por Miguel Mancera, Enrique de la Madrid, Beatriz paredes, Silvano Aureoles y, obviamente, por Xóchitl Gálvez, don Agusto no diga nada. Y ni modo que no sepa, aunque Mario Delgado, dice Melesio Cuén, ya no le contesta el teléfono.

El dueño del PAS dijo hace pocos días que el rompimiento con Morena en Sinaloa “estaba cantado” y pues con el mismo tono estaba amarrada la alianza de Cuén con el Frente Amplio desde hace semanas. En la visita de la señora Gálvez a Sinaloa se comprobó: los pasistas en primera fila se veían contentísimos, gozosos.

Lean ustedes uno de los mensajes de los líderes del PAS-UAS cuando les enviaron la orden de movilizarse para apoyar a Xóchitl Gálvez:

“feliz domingo, a las 10:30 nos citaron por parte del Mtro. Cuen a reunión urgente, porque le pidieron el apoyo de México porque va estar Xochitl Gálvez mañana a las 12:00 en el centro de convenciones y nos piden por subcomité 20 personas o sea una persona acompañado por cada uno de nosotros”. (Redacción y ortografía del original).

Ignoro cuántos subcomités cuenta el PAS en la UAS, pero si son uno por unidad académica, y estas son, en el caso de Mazatlán, quince, sin contar las casas de estudiantes y las unidades de El Rosario, le llevaron a Xóchitl, si fueron eficaces, trescientas personas. Nada mal. El corporativismo funciona.

Los simpatizantes de la ingeniera Gálvez en el Centro de Convenciones de Mazatlán se veían exultantes, realmente entusiasmados. La mayoría de ellos, eran personas de clase media alta, varios empresarios importantes y, claro, los pasistas. Todos están muy esperanzados de que ella saque a Morena del Palacio Nacional. Al grado de que a panistas, priistas, perredistas, empresarios y clases medias nos les importa para nada los abundantes manejos sucios del PAS en la UAS, demostrado por los amplios y documentados reportajes de Noroeste. Y es obvio que a Xóchitl eso no le preocupa como tampoco a Juan Alfonso Mejía López, ex panista y ex Secretario de Educación Pública, quien le vigilaba las espaldas a la hidalguense. La política es la política, dirán, claro acá en corto, porque en público citarán a todos los clásicos de la democracia, la transparencia, la honradez y todas estas virtudes de las personas decentes.

Juan Alfonso, quien aspira a ser candidato de Xóchitl a la alcaldía de Mazatlán- ¿o del Frente Amplio por México?- digo que el Dr. Mejía López es candidato de Xóchitl, o quizá sólo quiere serlo, porque, ojalá me equivoque, no se le vio en la visita de Enrique de la Madrid, ni en la de Beatriz Paredes.

Pongo el énfasis en la actuación del Dr. Mejía López, sin duda con una sólida preparación académica, porque este profesor y político mazatleco jamás ha cuestionado la corrupción en la UAS y la brutal injerencia del PAS en ella. Baste recordar que cuando empezaba el conflicto entre el Gobernador Rocha Moya y el ex Rector Melesio Cuén, Juan Alfonso exhibió en Facebook o quizá en Twiter, una foto donde decía que había que defender la autonomía de la UAS ¡y posaba al lado de Melesio Cuén! Así como creerle a Juan Alfonso y a Xóchitl que van a combatir la corrupción y el autoritarismo de Morena. ¡Claro, de la mano del PAS!

Es decir, Xóchitl hace política real como la hacen todos los políticos: calla lo que no le conviene y dice lo que sus seguidores quieren escuchar. Por otra parte, los ciudadanos ignoran deliberadamente los errores y abusos de sus favoritos porque así les conviene.

Los votantes de Morena hacen de lado cualquier cosa negativa de la 4T porque están convencidos de sus beneficios, ya sean por ideología, por amor incondicional a AMLO, o porque les cae al bolsillo. Y los de Xóchitl lo único que quieren es que Morena ya no siga en el gobierno porque lo odian. No importa que en el frente estén políticos impresentables, que el patrimonio de la ingeniera Gálvez no sea transparente y que se alíe a un partido que hace negocios sirviéndose de la universidad más importante de Sinaloa.