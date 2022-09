Los cañonazos de Palacio Nacional

santamar24@hotmail.com

Unos apuestan a que habrá suficientes priistas, y quizá otro panista que, finalmente, doblen las manos ante los tanques de Morena. Otros piensan que si el PRI, lo que queda de él, y el PAN, lo que sobra de él, quieren seguir en la lid, no les queda más que atrincherarse y rescatar algo de valor para sobrevivir en 2023 y 2024. Quién sabe.

En efecto, la política no es para las buenas conciencias. Así es, la política real, la “real politik” dicen los rusos, pocas veces se alimenta de la ética. Ya es un lugar común decir que la dinámica de la política se parece más a la de la guerra que a la filosofía de la paz. “La guerra es la continuación de la política por otros medios”, escribió Claus von Clausewitz, tesis universalmente conocida. Y podríamos agregar otra: la política es una negociación mercantil-más chantaje- más coerción. La política es todo lo que sirva para conquistar-preservar el poder. En síntesis: “La buena política es la que tiene éxito”, Maquiavelo dixit.

No obstante, tienen mucha razón quienes dicen que hay de política a política; es decir, a unos les gusta imitar más la lógica de la guerra y a otros la del arte. También es cierto que a mayor democracia -respeto al voto ciudadano, división de poderes, acatamiento a las leyes y plena libertad de expresión y asociación- más posibilidades tiene la ética de asomarse un poco y el arte del debate razonado también.

En algunas sociedades y contextos históricos específicos la política llega a ser un arte, en México pocas veces. Para quienes quieran tomar un curso de real politik deberían vivir un buen rato en nuestro País, como el que por ahora pasamos.

Por otra parte, para los movimientos y partidos opositores es más fácil ser o parecer ético porque necesariamente se tiene que ejercer la crítica a quienes poseen el poder, señalando sus excesos y abusos, tal y como lo hicieron AMLO y Morena. Pero, normalmente, los individuos y partidos una vez en el poder entienden la política de otra manera y hacen lo que antes objetaron. Preservar el poder está por encima de todo y en pos de ello se hace cualquier cosa.

Claro está que aquí también cuentan las subjetividades porque siempre habrá individuos más inclinados a actuar éticamente y otros a preservar el poder a cualquier costo. Para unos, pocos, la política es más un arte y para otros una guerra o, en tiempos actuales, para la mayoría, una transacción mercantil.

En la lucha que acontece en estos días en el Senado para aprobar la iniciativa de ley constitucional que le permita a las Fuerza Armadas tener bajo su mando a la Guardia Nacional hasta 2028, vemos un ejemplo puro de la política como mercancía-más chantaje- más coerción. Un panista, más otros priistas y perredistas, materia dispuesta a la transacción mercantil y pavor a las demandas penales, ya cedieron a la lógica de la política como guerra y comercio, pero no fue suficiente para aprobar la iniciativa del priismo alitista que enamoró a Morena. En los siguientes ocho días, entonces, veremos si los cañonazos de Palacio Nacional alcanzan a reclutar los votos restantes para que las Fuerzas Armadas, como cuarto sector de Morena diría el General Sandoval, gobiernen de la mano de la 4T hasta 2028 o más allá.

Tan incierto está el panorama que panistas sinaloenses, como su dirigente Roxana Rubio Valdez, no saben cómo va a votar el senador priista Mario Zamora porque, como la Chimoltrufia, un día dice una cosa y al siguiente otra. Por lo pronto, a pesar de las “diplomáticas” invitaciones a votar en favor de la propuesta priista-amloista que le hicieron Quirino Ordaz -quien no quería que el mochiteco fuera candidato a Gobernador- y Rubén Rocha Moya -quien le tupió duro en la campaña para Gobernador- Zamora resistió, pero les queda la duda, y no a pocos, de que aguantará un embate más, al igual que Osorio Chong y otros. Si se derrumba el ex Secretario de Gobernación de Peña Nieto, al PRI le podremos decir “hasta la vista, baby”.