Los abogados que llevan la defensa del Rector de la UAS son unos pésimos litigantes. Son el reflejo del atraso moral y científico en que ha caído la universidad en las últimas administraciones.

No son conscientes del alcance de las reformas en materia procesal, transparencia y derechos humanos, que en los últimos años cambiaron el sentido de la impartición de justicia en México.

Litigan tomando como base un anterior modelo excesivamente positivista, en el que la interpretación de la ley se daba de manera irrestricta a la letra, lo que permitía sacar provecho de la ambigüedad con la que algunas veces se redactan las normas.

Son abogados formados bajo la lógica jurídica de Hans Kelsen. Esta teoría pura del derecho establece principios excesivamente objetivos, en los que la validez de la ley se da por sí misma, sin referencia a ningún otro principio sustantivo.

Ese modelo daba pie a que los abogados, en lugar de buscar la prevalencia de la justicia mediante la argumentación y la retórica, se dedicaran a buscar el error de la ley, que veían como la oportunidad para dilatar o echar abajo los procesos judiciales.

Esta es la táctica por la que han optado quienes llevan el caso del Rector Jesús Madueña Molina ahora que la fiscalía lo acusa de abuso de autoridad. Su apuesta es sacar el máximo provecho a las posibles ambigüedades de la ley, en torno a la autonomía universitaria.

Desde el punto de vista de la defensa, la Universidad es un organismo autónomo, el Rector no es un funcionario público y por lo tanto no es un sujeto obligado. También dicen que la Auditoría Superior del Estado no tiene facultades para fiscalizar los recursos que se le entregan a la Universidad porque éstos provienen de la Federación, y que el Gobierno del Estado es un mero intermediario.

Afortunadamente la reforma en materia de derechos humanos, junto con las modificaciones al derecho procesal penal, acabaron con esa manera de impartir justicia. Desde entonces, lo que cuenta es el vínculo sustantivo de las normas hacía con los derechos fundamentales así como al principio del interés general en derecho administrativo.

Es decir, que cuando se presenten casos en los que pudiera haber alguna ambigüedad en la interpretación de la ley, el juzgador deberá poner a consideración cuál de estas interpretaciones se acomoda más con los derechos humanos y con el interés general de la población.

En este sentido, la redacción del artículo 1 de la ley orgánica de la universidad puede considerarse ambigua, ya que primero establece que la UAS es una institución descentralizada, pero más adelante también indica que su régimen de autonomía está basado en los principios de la fracción VII del artículo 3 de la Constitución.

Lo que habría que ponderar el juzgador, entonces, es cuál de las dos nociones de institucionalidad de la UAS se acomoda más con las premisas sustantivas referentes al acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, con la intención de establecer si el Rector tiene responsabilidad sobre los cargos que se le imputan.

Lo más apegado al interés general y a los derechos humanos es que la interpretación se decante por considerar a la UAS como una institución descentralizada, pero con autonomía para gobernarse a sí misma. Y es que no es lo mismo un organismo autónomo, que una institución descentralizada dotada de autonomía.

Al ser considerada como institución descentralizada dotada de autonomía, a la UAS se le refrendaría su libertad de actuación técnica, de gestión presupuestaria y patrimonial para llevar a cabo su encomienda en materia de educación; pero la sujetaría a un régimen de fiscalización como cualquier otro ente público estatal. Además de que sus autoridades serían tomadas como servidores públicos, con todas las responsabilidades administrativas y penales que eso implica.

Vivimos tiempos de incertidumbre. Las reformas en materia de impartición de justicia todavía no logran afianzarse por completo. Todavía muchos abogados siguen empleando prácticas del pasado que ya ni siquiera siguen vigentes. El proceso judicial que se les sigue a los funcionarios de la UAS habrá de cambiar el panorama.