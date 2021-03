Los desinformadores de la política

En este año (1989), el sistema político mexicano será puesto a prueba en las catorce entidades federativas donde habrá elecciones en diferentes ayuntamientos, gubernaturas y legislaturas. Al acercarse la fecha (noviembre) en que habrá de decidirse el futuro político de las alcaldías en mi estado natal, se inician las especulaciones y los gatilleros intelectuales del gobierno se sienten con derecho a atacar, difamar y calumniar a los que militamos por convicción en el único partido de origen democrático: el PAN.

La tarea del buen gobierno es formar al pueblo para que éste deje de ser habitante y se convierta en ciudadano. Sin embargo, el sistema político mexicano, cuya única preocupación es preservarse en el poder a cualquier precio, utiliza todos los medios coercitivos y económicos, corruptores y convenencieros para distorsionar verdades o hacerlas aparecer a medias, poniendo énfasis en sus intereses y callando lo que puede formar conciencia ciudadana.

Algunos enemigos gratuitos y otros de paga, politólogos de banqueta o cafetómanos, han propalado la versión de que pretendo ser candidato a la presidencia municipal de Culiacán. A todos les digo: mienten. Ni hoy ni nunca he considerado la política, la más noble de todas las actividades, como un medio de obtener un “hueso”. Todas mis acciones en esta importante área de la vida han pretendido el bien común por medio de la formación ciudadana que nos permita ser un pueblo libre y responsable.

Jamás he buscado satisfacer algún apetito personal en la política. Por eso en este momento mi compromiso político tiene otros derroteros muy diferentes a una alcaldía (aunque sea la de la querida tierra que me vio nacer).

Desde la trinchera buscamos modificar las leyes electorales e incluso cambiar la Constitución de la República para poder transitar civilizadamente hacia la democracia sin tener necesidad de que el País se violente. Presentamos, además, nuestras soluciones a problemas tan importantes como el educativo-magisterial, donde nuestro secretario en esa área, el doctor en Filosofía y Letras, Carlos Castillo Peraza, ya ha hecho algunas propuestas. Otro tanto habremos de hacer al respecto de la deuda externa, problemas de campo, fiscales y laborales, así como de infraestructura y servicios, etcétera.

Estamos demostrando que sí se puede gobernar para bien del pueblo y nos estamos preparando para hacerlo. Por lo anterior, reitero, tengo mi mente y mis esfuerzos puestos en pavimentar el camino para que otros, en muchos estados, puedan aspirar a presidencias municipales y gubernaturas. He hecho esta declaración para dejar saber verazmente mis intenciones y no permitir que la gente sea mal informada por otros motivos.

Y ya que nos encontramos haciendo aclaraciones, deseo contarles lo que realmente aconteció en la pasada asamblea de la Coparmex, donde fui invitado en mi calidad de ex presidente y no de empresario, que dejé de ser al vender, cerrar o entregar a mis hijos las empresas que formé (y no heredé).

El primer punto que deseo dejar claro es que yo no fui a saludar a Salinas de Gortari. Él bajó al estrado y saludó a todos los ex presidentes de la Coparmex que estábamos presentes. Yo contesté el saludo como exige la más elemental cortesía. Él no me preguntó cómo estaba mi familia ni mis hijos, simplemente se concretó a darme la mano y balbucear un “¿cómo está?”. Yo, por mi parte, hice otro tanto. No es cierto que le dije “señor presidente” para legitimarlo, como han pretendido algunos “informadores”.

Se me hace raro que ante lo ilegítimo del actual presidente de ande siempre buscando que sea Castro Ruiz, Daniel Ortega, los banqueros internacionales, la Iglesia o los partidos políticos de oposición los que vayamos a darle legitimidad. Flaco favor le hacen a Salinas aquellos que no acaban de entender que la soberanía nacional reside en el pueblo y éste es el único que la puede dar o quitar en una democracia.

Repito: la pasada elección presidencial fue un fraude y aunque no les guste andarlo repitiendo, a veces tenemos que hacerlo. En el PAN no nos reciclamos en la burla que se hizo al pueblo; preferimos mirar al futuro para construirlo siendo causa en vez de efecto. Por eso Luis H. Álvarez, el 16 de noviembre, convocó a todas las fuerzas políticas del país al diálogo. Salinas contestó y se están viendo para platicar. Por eso fui a un ayuno voluntario hasta que se convocara a un periodo extraordinario del Congreso para discutir una nueva Ley Electoral (y los resultados se están viendo). Por eso formamos el gabinete alternativo para forzar el gobierno ilegítimo de origen a “que se es sólo de transición mientras logramos todos democratizar a México sin odio y sin violencia”.

Difícil tarea ésta de buscar la democracia porque no sólo se tiene que luchar contra la cerrazón del sistema, sino además contra algunos medios de comunicación (cada vez menos, afortunadamente) que en su afán de quedar bien con el poderoso olvidan su compromiso fundamental, que es y debe ser con el pueblo.

Siempre he sostenido que nuestra misión, la de todos los mexicanos, es cambiar para mejorar la Patria que nos hermana. En este proceso tan hermoso de formación ciudadana, los medios de comunicación tienen un importante papel.

En otras palabras, la única opción real para nuestro país es la participación activa y consciente de la gran mayoría de los compatriotas. Este fenómeno sólo puede darse en un pueblo informado por unos medios que entiendan la importancia histórica del momento y trabajen para que el pueblo, consciente, asuma la responsabilidad ciudadana de gestar el bien común. Es decir, hagamos política.