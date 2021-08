Los errores cuestan caros

Al inicio de esta administración, cuyos primeros tres años aún no terminan, ese error casi termina constándonos $ 300 millones de pesos, cuando el Químico, loco de contento y con una prisa inexplicable, quiso pagarle esa suma a la empresa.

No me refiero a los errores que cometemos en lo personal y tampoco a los que cometemos en nuestras empresas o negocios.

Me refiero a los errores cometidos desde la administración municipal, por negligencia o por corrupción.

Para muestra, un botón. El famoso caso de NAFTA que nos costará a los mazatlecos más o menos $ 141 millones de pesos, y todo por haber expedido un permiso de construcción ilegal.

Al inicio de esta administración, cuyos primeros tres años aún no terminan, ese error casi termina constándonos $ 300 millones de pesos, cuando el Químico, loco de contento y con una prisa inexplicable, quiso pagarle esa suma a la empresa.

Afortunadamente y gracias a esfuerzos legales de la Síndico Procurador, se logró bajar la condena a $141 millones de pesos.

Independientemente de la denuncia por faltas administrativas graves y la denuncia penal que por este caso ya han sido presentadas y que buscan que los verdaderos culpables reparen el daño patrimonial causado a las finanzas municipales, que lamentablemente se van a enfrentar con la apatía y burocracia de la Auditoria Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, lo importante y valioso es aprender la lección.

Los errores (pendejadas dicen otros) de nuestros gobernantes y flamantes servidores públicos cuestan y cuestan muy caros.

Esto viene a cuento por las medidas dictadas por el Químico en relación con el certificado de vacunación contra el Covid-19, que están causando serios problemas económicos entre los afectados.

Hay casos, por poner un ejemplo, en donde al dueño de un local que se encuentra en un centro comercial de la ciudad, no lo dejan entrar para poder abrirlo y vender sus productos.

Hay personas que no pueden ir a pagar sus créditos porque nos los dejan entrar a los bancos o que no pueden cobrar sus cheques o retirar dinero de sus cuentas bancarias porque no quieren, no saben o no pueden usar la banca en línea ni los cajeros automáticos.

Hay negocios que están perdiendo clientes y dinero día tras día porque el Químico los esta obligando a acatar las medidas anticonstitucionales que he mencionado.

Como la medida es ilegal, se considera una actividad irregular del municipio y da derecho a demandar la responsabilidad patrimonial del estado, en este caso, del Ayuntamiento.

Eso es exactamente lo que hizo NAFTA y ya vimos como le fue al Ayuntamiento. El chiste esta costando solo $ 141 millones de pesos.

¿En cuanto nos va a salir el chiste del Químico? ¿Cuántas reclamaciones por pago de daños patrimoniales va a enfrentar y perder el Ayuntamiento?

Saque sus cálculos, si una sola pendejada como la de NAFTA costará millones de pesos, es probable que el error del Alcalde que afecta a cientos o miles de personas y empresas termine costando muchísimo más dinero.

Como dice el título de una canción, ¿A dónde vamos a parar?

Los ciudadanos no tenemos por que soportar el costo económico de errores estúpidos de nuestros gobernantes y debemos llevarlos a los tribunales para fincarles las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.

Ya basta de estar pagando los platos rotos con dinero de nuestros impuestos que puede utilizarse para mejorar las condiciones en que viven muchos mazatlecos.

Ese dinero se debería invertir en servicios de salud, agua potable, drenaje, vialidades, alumbrado público, mejores sueldos y condiciones para nuestros policías, etc.

En lugar de eso, millones de pesos se están usando para pagar por los errores que menciono, mientras los culpables se van tranquilamente a sus casas, sin responder de lo que dejan atrás. Como que la cosa no está bien y cruzarse de brazos es ser un ciudadano irresponsable.

Por cierto, como lo mencioné en una colaboración anterior, el amparo contra las medidas ilegales del Químico ya se presentó, ya fue admitido y estamos buscando que se conceda la suspensión de las medidas, en lo que el amparo se tramita.

Si usted esta interesado en que lo ayudemos gratuitamente con ese amparo, por favor llame al teléfono 6699-900770 de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, para que le informen lo que necesita. Lo invito a tomar acción, además no le costará nada, salvo ir a firmar el amparo en medio del calor que esta haciendo.