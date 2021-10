Los huérfanos de la pandemia

Un pensamiento que aterra a cualquier padre o madre, es ser víctima del mortal virus y dejar huérfanos a sus pequeñas hijas e hijos, sobre todo cuando se es el principal proveedor económico de la familia. La calidad de vida de los seres que más queremos disminuiría drásticamente, y, ¿quién cuidaría de ellos mejor que sus padres?

Esa es la realidad para miles de niñas, niños y adolescentes (NNA) en México. Según datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), más de 118 mil NNA han quedado huérfanos, al menos de uno de los dos padres. Del primero de marzo del año 2020, cuando inició la pandemia, hasta el 30 de abril del 2021, 86 mil 188 NNA quedaron huérfanos de padre, 32 mil 50 huérfanos de madre, y 124 perdieron a ambos.

Por otra parte, la revista médica británica The Lancet, estima que el número de huérfanos en México por la pandemia es aún mayor, con un cálculo de 131 mil 325 NNA. Esta cifra coloca al país con el mayor número de menores que han quedado huérfanos a consecuencia de la muerte de su padre o madre derivado de la pandemia del Covid, a nivel mundial.

En una entrevista publicada en la gaceta de la UNAM, el doctor Pedro Martínez, comentó de los graves riesgos que corren los huérfanos menores de edad: “Los niños que pierden a sus cuidadores primarios tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, violencia física, emocional o sexual, y no sólo se vuelven víctimas de la violencia, sino también en generadores de la misma. Estas experiencias adversas aumentan riesgos vinculados con suicidios, embarazo adolescente, enfermedades infecciosas y otros. A este problema se suma que uno de los derechos más vulnerados es el de la educación, ya que es lo primero que regularmente se sacrifica; empiezan a trabajar, suelen ocuparse no nada más de sí mismos sino de otros niños más pequeños y se vuelven cuidadores, particularmente las niñas”.

En el caso de Sinaloa, no hay datos oficiales aún sobre el número de NNA que han quedado huérfanos a causa de la pandemia, pero de acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se estima que el 42 por ciento de muertes registradas hasta la fecha por Covid-19 en México corresponde a padres o madres de familia. Entonces, si tomamos en cuenta los 8,500 fallecimientos (hasta el 30 de septiembre), tenemos que alrededor de 4 mil NNA han perdido al menos a uno de sus padres en Sinaloa.

Casos cercanos que he conocido en Mazatlán, dan cuenta de niños pequeños que han caído en depresión; no duermen, no comen, tienen ataques de ansiedad, y tienen que asistir a terapia psicológica.

Los programas de transferencias de efectivo pueden proporcionar ingresos y apoyo a los niños y sus cuidadores, como ya lo tiene planeado el gobierno federal. Pero esos 800 pesos mensuales nunca serán suficiente para garantizar la educación, salud (física y emocional) y bien estar en general de nuestros NNA.

La creciente cantidad de niños que han quedado huérfanos debido a la pandemia necesitan de apoyo institucional que garantice todos esos derechos básicos. Ésta será una importante tarea para el próximo gobierno estatal y para la 64 legislatura entrante.

