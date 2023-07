Los grandes y mejores aprendizajes no tienen lugar cuando sentimos que todo marcha viento en popa en nuestros planes y proyectos, sino cuando las olas de la derrota y del fracaso descargan furioso ataque sobre el puerto de nuestra vida.

Suena paradójico, pero es totalmente cierto. Las mieles del triunfo no son el trofeo más aleccionador, sino la tristeza que proviene de los fracasos, derrotas y desencantos. Transmiten más enseñanzas los reveses de la vida que la desbordante espuma de la victoria.

En efecto, descubrir un error proporciona más aprendizaje que constatar que habíamos acertado, porque muchas veces el triunfo sirve solamente para inflar el ego y bajar las defensas. En cambio, el fracaso mueve humildemente a buscar las causas, errores o pendientes a implementar en el proceso, para no incurrir nuevamente en la misma situación.

Esta filosofía fue la que dio origen al movimiento llamado Fuckup Nights, el cual promueve una reunión mensual en la que empresarios y emprendedores invitados cuentan los fracasos a los que se han enfrentado.

Es cierto que la derrota no es dulce ni fácil de digerir, pero comunica muchas enseñanzas. Richard Nixon, por ejemplo, demostró valentía y humildad en el discurso de despedida cuando tuvo que dejar la Casa Blanca:

“A veces, cuando las cosas no funcionan como deben, cuando sufrimos una derrota, pensamos que todo ha terminado. Pero no es cierto. Se trata siempre sólo de un comienzo. La grandeza no llega cuando las cosas marchan bien sino cuando uno está sometido a una dura prueba; cuando se encajan golpes y desilusiones, cuando sobreviene la tristeza. Porque sólo luego de haber vivido en lo más profundo de los valles se puede apreciar lo magnífico que es ascender a la cumbre de la montaña más alta”.

¿Perfecciono mi aprendizaje?