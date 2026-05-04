Los multimillonarios y el poder político

La concentración de riqueza en manos de multimillonarios ha incrementado su capacidad de influir en la política y en los sistemas democráticos, especialmente a través del financiamiento electoral, los medios de comunicación, las redes sociales y las empresas de inteligencia artificial. En Estados Unidos, un reducido grupo de familias aportó miles de millones de dólares a campañas políticas, reflejando el creciente peso del dinero privado en las elecciones

En el mundo hay una clara tendencia a que los multimillonarios intervengan de diversas maneras en el campo de la política, y hay estudios que así lo prueban. En México es claro que esto también sucede, pero no se conocen investigaciones que lo documenten.

La información que ahora comparto la tomo del texto de Francisco de Zárate, en la sección Negocios de El País (18.04.26), sobre la concentración del dinero en el mundo, los grandes multimillonarios y su implicación en la política.

En las elecciones estadounidenses de 2024, solo 100 familias contribuyeron con uno de cada seis dólares gastados por candidatos, partidos y comités. Ese año invirtieron 2 mil 600 millones de dólares, más del doble de los mil millones invertidos en las elecciones de 2020 y 160 veces más de lo que invertían antes de que, en 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos eliminara los límites a la financiación de campañas.

Según Rebecca Gowland, quien trabaja en el Reino Unido como portavoz de Patriotic Millionaires, en una encuesta que “hicimos en los países del G-20, les preguntamos si creían que la riqueza extrema servía para comprar influencia política; casi un 80 por ciento respondió que sí y que no debería ser así”.

Es evidente que la riqueza se concentra cada vez en menos manos y que los mayores patrimonios del mundo transforman su dinero en influencia política para moldear de manera decisiva la sociedad y el sistema democrático. No se puede ignorar, entre otras realidades, que más de la mitad de los principales medios de comunicación del mundo pertenecen a multimillonarios, y que ocho de las diez mayores empresas de inteligencia artificial son propiedad de multimillonarios, al igual que nueve de las diez redes sociales más importantes.

El economista Branko Milanovic sostiene que romper el vínculo entre poder económico y poder político es difícil porque quienes lo ejercen saben que necesitan esa influencia para mantener su posición. Y dice: “Pero un plutócrata inteligente haría lo mismo que hicieron los capitalistas después de la Segunda Guerra: enfrentados a la posibilidad del comunismo, aceptaron muchas de las demandas de igualdad para preservar su poder”. También advierte que “si los grandes plutócratas no moderan su apetito y su ambición se vuelve demasiado obvia, la reacción contra ellos puede terminar socavando los pilares sobre los que se mantienen”.

Los distintos estudios prueban que la acumulación de riqueza de los multimillonarios no solo pone en peligro el funcionamiento y la legitimidad del sistema democrático —incluido el electoral—, sino que también tiene un efecto desastroso sobre la economía. Si esa riqueza estuviera mejor repartida, podría aumentar la actividad y el empleo gracias al crecimiento del consumo, entre otras muchas cosas.

En México, quienes desde la academia estudian las campañas y los procesos electorales saben que en el financiamiento a partidos y candidatos intervienen multimillonarios a nivel nacional, así como millonarios a nivel local, y que cada vez es más evidente la participación, como “donantes”, de grupos del crimen organizado. Sin embargo, no se conocen los montos; solo se sabe que son cantidades extraordinarias y que, en los hechos, una campaña cuesta diez veces más de lo que oficialmente permite el Instituto Nacional Electoral, ahora controlado por Palacio Nacional. Es claro, entonces, que buena parte de los recursos proviene de esos financiadores.