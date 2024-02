El innecesario desmantelamiento de la estructura estatal de Gobierno debería mínimamente contener el indispensable cargo de conciencia porque los dimitentes, sea transitoria o definitiva la retirada, hacen ver que aquella jubilosa integración a la 4T sinaloense decayó en ganas por abandonarla.

Bastantes sinaloenses se están preguntado por qué cinco titulares de secretarías del Gabinete de Rubén Rocha Moya prefieren aventurarse a buscar asientos en el Legislativo nacional y local, y en un Ayuntamiento, en lugar de continuar en posiciones del Ejecutivo estatal que a veces son más importantes que las que buscan. Hurgando en las respuestas, esto hasta contiene síntomas de desvaríos asociados al síndrome del ladrillo, sin dejarle algún espacio de justificación al hecho de abandonar la nave del Gobierno a media travesía, e inclusive sin existir la alerta por zozobra.

Los que se desprenden, que son los secretarios General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares; de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral; de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa; de Educación y Cultura, Graciela Domínguez Nava, y de Turismo, Estrella Palacios Domínguez, obligan a prácticamente reestructurar la administración pública estatal al menos de manera temporal porque el Gobernador Rubén Rocha Moya les deja las puertas abiertas para el retorno en el poco probable escenario de que no obtengan los cargos de elección.

Podría entenderse de Enrique Inzunza Cázarez como pieza de un proyecto de conducción de Sinaloa cuya fecha de caducidad es hasta 2030 y contempla que Claudia Sheinbaum logre relevar a Andrés Manuel López Obrador como principal ocupante de Palacio Nacional, y halla lógica también en los planes de Imelda Castro si en 2027 le resulta cristalizada la aspiración de suceder a Rocha en el timón de Sinaloa, siempre y cuando se concrete la alternancia en razón de equidad de género.

Aunque en las circunstancias de Estrella Palacios, que de la Secretaría de Turismo intentará el salto sin red de protección hacia la Presidencia Municipal de Mazatlán, y Tere Guerra que canjea la poderosa posición de titular de la Semujeres por la candidatura a una diputación pluri para integrar la 65 Legislatura estatal, interfieren signos de interrogación porque es de suponerse que cualquiera estuviera satisfecho con formar parte del círculo rojo en cuyo centro está el Gobernador.

Si es que esta vez sí se va, María Inés Pérez Corral echó a perder los buenos términos en que pudo desprenderse del equipo rochista al optar por el berrinche donde arremetió contra el método de encuestas que utiliza Morena para seleccionar candidatos y atacó a Jesús Ibarra Ramos, quien obtuvo la nominación por el Distrito 05, acusándolo de arribista y beneficiario del nepotismo. He aquí la cuestión de si vale la pena la guerra interna sólo por la inaudita codicia de cambiar la Secretaría por la aspiración a una diputación federal.

Así las cosas, el innecesario desmantelamiento de la estructura estatal de Gobierno debería mínimamente contener el indispensable cargo de conciencia porque los dimitentes, sea transitoria o definitiva la retirada, hacen ver que aquella jubilosa integración a la 4T sinaloense decayó en ganas por abandonarla. La estampida es de doble filo porque al mismo tiempo que le permite a Rocha calar a nuevos perfiles en su equipo, inclusive purgar el Gabinete, también causa la perniciosa intermitencia de estilos que mueven tiempos y objetivos en el funcionamiento de las secretarías.

Metiéndole a esto un poco de imaginación es posible elucubrar que si tal huida sucediera en un navío en labor de naufragio sería imposible que todos encontraran disponibles lanchas o chalecos salvavidas, y el capitán entraría en depresión porque lo está abandonando la tripulación sin acongojarse de cómo le irá a él. La alegoría del náufrago que arrebata todo lo que le permita flotar para sobrevivir a costa del sacrificio del timonel.

Y si igualmente existiera la consideración de respeto a los sinaloenses, las licencias para separarse de los cargos llevarían adjunta la explicación de cuáles buenos resultados rindieron en el desempeño de la función pública para ser considerados a nuevos puestos de elección popular. Antes de someterse a designios de partidos y electores tendrían que pasar por el filtro de la aprobación fundada en resultados tangibles que ofrecieron a las comunidades. No hay aduanas, no hay porterías, no hay cedazos.

Tal normalización de la acrobacia política hace factible que quede poco, casi nada, del dream team que el 1 de noviembre de 2021 debutó con Rocha Moya. Deserción indolora a tal grado de aplaudirles a funcionarios estatales de primer nivel por dejar truncas las tareas en las dependencias que presiden, con las obvias derivaciones negativas para éstas, evidenciando el menoscabo crónico de la voluntad de servicio y el enaltecimiento de apetitos que buscan más de lo que el Mandatario les ofreció.

La realidad es que ninguna disposición legal les impide a funcionarios o diputados dejar al garete las responsabilidades que desempeñan para escudriñar en sus ambiciones buscando qué otra rebanada le quita al pastel del poder público. En cuanto se suben a un tabique se marean y se dejan caer con la intención del rescate que los lleve a escalar a un ladrillo más alto.

Y finalmente las avideces políticas se atienen a la única regla escrita que es la establecida en las coplas de Miguel Aceves Mejía: Hoy el que venga muy bien venido y si quiere irse nomás se va.