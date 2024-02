Jennifer Donnely

Es común que los negocios se encuentren en aprietos, ya sea como consecuencia de una mala administración, por factores propios del mercado, por la configuración de condiciones macroeconómicas existentes o por una combinación de las situaciones anteriores.

Cuando la empresa define a la persona y a su proyecto de vida, se vuelve sumamente difícil soltarla. Esto es tanto en el largo plazo como en el corto. Se consumen horas de trabajo y se acaparan roles y tareas, a veces para justificar nuestra identidad como el gran empresario que hemos llegado a ser; la única persona que lamentablemente muchos dueños de negocios saben ser con el paso del tiempo.

Este consumo y acaparamiento es una forma de gula. Pero otra forma de este pecado puede ser tomar las ganancias y hacer un gasto excesivo de ellas. Como con la comida y el resto de placeres de la vida, la clave está en medirse. Cuando después de interminables jornadas y años de esfuerzo, el empresario ve los frutos de su trabajo, es merece un descanso, un premio. Nadie lo niega. Es importante, sin embargo, hay que saber premiar responsablemente: no despilfarrar en grandes explosiones, sino nutrirnos de a poco a lo largo de todos nuestros días, metiendo momentos que se sientan como pequeños premios de manera recurrente. Esta es la medida sana en todos los sentidos.

Ya que hablamos de salud, hablemos de la pereza. Es obvio que el dueño de una empresa que no está dispuesto a trabajar y a perseverar no verá a su empresa triunfar. Pero me atrevo a agregar que un empresario que no está dispuesto a invertir tiempo y energía en su familia, en actividades recreativas y físicas, también peca de pereza. Esta falta de inversión no solo merma la salud física, sino también la mental y emocional, lo cual se refleja directamente en nuestra habilidad de liderar la empresa y en la forma en la que cualquier líder dirige a sus equipos de trabajo.

Y, hablando de equipos, es importante que tomemos un momento para considerar aquellos pecados que los empresarios llegan a cometer hacia nuestros empleados. Trabajar con familiares puede devenir en privilegios, pero también estas relaciones pueden permitir que problemas personales surjan en el ámbito laboral. Un conflicto marital, resentimiento entre padres e hijos, conflictos entre hermanos... Estos son problemas comunes, pero no todos tienen la carga adicional de enfrentar a esa persona en casa y al día siguiente en la oficina. El manejo de estas relaciones amerita una discusión por sí sola, pero debo dejar en claro que la ira y cualquier emoción negativa que ocurra en la familia no puede entrar al ámbito laboral y viceversa. Si una familia no está lista para asumir lo complicado de la separación de roles que un negocio familiar implica, el fracaso es prácticamente seguro.

Y bueno, quizá está demás decir que la separación de lo profesional y lo personal debe practicarse con cualquier otro empleado, esté o no en familia. La frustración puede venir; los errores y malos momentos llegarán, sin duda, pero permitir que la frustración se convierta en ira, que a su vez se traduzca en falta de respeto hacia cualquier miembro de una empresa es una gran falta.

Pocas veces le damos la atención al ambiente laboral que este merece a pesar de que conocemos el costo de la rotación laboral. Además de la ira, la lujuria es otro pecado que puede afectar el ambiente de manera profunda. No hay una sola forma correcta de manejar relaciones interpersonales en una empresa, mucho menos en una familiar, pero permitir faltas de respeto y acoso sexual destruye por completo el ambiente laboral y es una falta directa a la integridad de quienes resultan víctimas. Es importante predicar con el ejemplo y establecer políticas rígidas al respecto.

Al final, es importante reconocer que ninguna empresa, como ninguna persona, está completamente “libre de pecado”. El verdadero pecado capital, en mi opinión, está en reconocer que pecamos y no hacer algo al respecto. El que llega al paraíso es aquel encuentra los errores y los corrige antes de que sea muy tarde.