Los tapetes de impunidad de ‘El Químico’. Alguien le pide sentido común al Alcalde

Reta, desacata y dobla a las instancias de restauración de la legalidad. Adquiere en su condición de Alcalde insurrecto atribuciones que lo proyectan como sombra que acobarda a los demás poderes. Violenta derechos humanos, entrega a particulares bienes del patrimonio público, evade sanciones judiciales que tratándose de otros sujetos serían ineludibles y, ahora, para colmo de males, lleva a las masas a la noche terrible donde les embebe el virus SARS-CoV-2 al son que toca la banda y el ritmo que marca la pandemia.

Los sinaloenses, sobre todo los mazatlecos, habrán de tomar tarde o temprano la sartén por el mango. Como dice el refrán, “no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo soporte”. O vale la sentencia popular que refiere que a la gente podrán hacerla tonta una vez, pero no toda la vida. Y porque en Mazatlán la amnesia social no existe; allá sin memoria la participación cívica no tendría razón de ser.

Y nadie se atreve a ceñirlo al estatuto jurídico. Rocha Moya acepta que la megafiesta en Mazatlán de bienvenida al año 2022 debió evitarse por elemental sentido común y en lo referente a la llegada de cruceros turísticos con pasajeros contagiados de la Covid-19 dijo que “El Químico” alegó autonomía “pero en el tema de Salud el ordenamiento es muy claro, está a cargo de la Secretaría de Salud y cada municipio tiene su área de salud, pero debe estar coordinada con la del estado y nosotros con la de la federación, ahí la autonomía no vale, son casos de excepción, eso lo marca la Constitución”. Y cerró la polémica con el tono de autocrítica tácito en la frase “lamentablemente no hubo manera de entendernos en eso”.

Reverso

Los niños nos reclaman

Y la sociedad sigue saliendo a gritar sus miedos en las calles. Ayer en Navolato se realizó la manifestación para exigir que ni una niña o niño más sean víctimas del mismo salvajismo que el 28 de diciembre le quitó la vida a Alma Delia, de 6 años de edad, en un campo agrícola del valle de Culiacán. Algunas pequeñas mostraron pancartas con leyendas como “las niñas no se tocan”, “si ya no me quieres, aléjate; no me mates” y “nos sembraron miedo; nos crecieron alas”. Allí nos hablan, a todos, sin posibilidad de sorderas ni cobardías ocultas detrás del disfraz de la apatía. ¿Alguien puede quedarse sentado en el sillón mientras los niños imploran que los saquemos del peligro en que se encuentran?