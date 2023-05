Ahora bien, pongamos que Morena es ‘los unos’ y la Oposición (PRI, PAN, PRD) son ‘los otros’, aquí empieza el tema complicado, ya que el actual gobierno, es decir ‘los unos’, señalan que son diferentes ‘a los otros’, pero en la realidad ‘los unos’ está conformado en un gran porcentaje de personas que en algún momento estuvieron en ‘los otros’. Vaya, el propio Presidente fue ‘de los otros’...

Empiezo disculpándome por no estar con Usted la semana pasada, es algo que no es de mi agrado, pero en ocasiones me es imposible, espero lo entienda. Habiendo aclarado lo anterior le comento que esta colaboración no será tan sustantiva como otras, ya que más de hablar de un tema en específico le trataré de explicar una preocupación muy propia que cada día veo más acrecentada en nuestra sociedad: “los unos y los otros”.

No existe en la historia sociedad alguna que dividida haya logrado un progreso grupal, es decir, habrá quienes progresen, pero serán “los unos”, y “los otros” se quedaran atrás. Estamos próximos a un proceso electoral de gran calado para nuestro País, las elecciones presidenciales del próximo año, las cuales, créame están más cerca de lo que uno cree, recordemos que el proceso electoral no es el próximo 2 de junio de 2024, sino que empieza meses antes.

La narrativa de las elecciones federales será continuación del proyecto autodenominado 4T o un cambio, aunque la palabra “cambio” no sé si es enteramente aplicable, ya que gran parte de la Oposición en nuestro País ya gobernó. El PRI lo hizo durante 71 años, en un sistema político que permitió durante mucho tiempo que no existiera una Oposición en México. El PAN lo logró este milenio con la famosa alternancia y la llegada de Vicente Fox a Los Pinos, continuando dicho partido con Felipe Calderón, por lo que Acción Nacional gobernó durante 12 años; después llegando nuevamente el PRI a la Presidencia, un “nuevo PRI”, el cual gobernó durante un sexenio más y los escándalos de corrupción junto con otros factores hicieron que llegara el partido actual, Morena, el cual lleva cuatro años gobernando.

Ahora bien, pongamos que Morena es “los unos” y la Oposición (PRI, PAN, PRD) son “los otros”, aquí empieza el tema complicado, ya que el actual gobierno, es decir “los unos”, señalan que son diferentes “a los otros”, pero en la realidad “los unos” está conformado en un gran porcentaje de personas que en algún momento estuvieron en “los otros”. Vaya, el propio Presidente fue “de los otros”: empezó como priista para después convertirse en perredista, siendo líder de partido de manera estatal del PRI y líder nacional del PRD. Ahora bien, es necesario señalar que durante mucho tiempo la única manera de participar en política en nuestro país era perteneciendo al PRI.

¿Cómo justificar esto? ¿Cómo justificar que antes quienes estaban en “los otros” ahora son de “los unos”? Y que por ende cualquier actuar que se pudiera cuestionar es borrado automáticamente, ahora, esto no es exclusivo de “los unos” también “los otros” dan la bienvenida a “los unos” cuando éstos deciden cambiarse.

Ahora bien, no solamente en el tema electoral hay “los unos y los otros”, también lo existe en el día a día, hay quienes creen que nuestro sistema de salud se encuentra de lo mejor (como en Dinamarca) y no ven o no quieren ver las carencias (que siempre han existido). Y si nos vamos al tema local, quienes creen que la Universidad Autónoma de Sinaloa es autónoma y por el contrario hay quienes creen que no lo es y que está cooptada por un grupo político, utilizando nuevamente a “los unos” y a “los otros” para señalar las dos posturas diferentes podríamos entenderlo, pero si le agregamos que hace solo un año “los unos” y “los otros” iban en un mismo camino, buscando un mismo objetivo (por lo menos electoralmente) esto lo hace más sui generis.

Mientras “los unos” y “los otros” buscan separarse (no somos iguales, aclaman), más terminan pareciéndose y esto es porque el gobernar no es ni será sencillo, pero tanto “los unos” como “los otros” buscan hacerle creer al electorado que gobernar es sencillo, que hay soluciones mágicas para resolver cualquier tema siendo esto muy alejado a la realidad.

Mi temor es que “los unos” y “los otros” terminen coexistiendo, mutando tanto que al final “nosotros” dejemos de reconocerlos y cuestionarlos.

