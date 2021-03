Luchadores sociales fuera de candidaturas El insulto político a ciudadanos ejemplares

He aquí la moraleja: por motivos de pragmatismo político desalmado y cínico, muchos ciudadanos de calidad en toda la extensión de la palabra quedaron fuera de las boletas electorales, lo cual evita que los sinaloenses en edad de votar tengan las opciones de hojas de vida ejemplares a la hora de definir destino común mediante el sufragio. La partidocracia transita más cómoda con mafias de poder y personajes socialmente aborrecibles, que con la oferta fresca e íntegra de quienes ya están calados y funcionan bien en el esfuerzo cívico.

Pero que no sea tampoco el momento de desánimo para aquellos emblemas de la lucha cívica, y de la inteligencia por encima de la barbarie, que vieron frustradas sus intenciones de participar en el proceso electoral que el 6 de junio llegará a la etapa culminante con la votación para Gobernador, presidentes municipales y diputados locales. Si bien la coyuntura carece de alicientes para las vocaciones de defensa al prójimo, todavía nadie puede bajar la guardia. Al contrario, el insulto a la acción civil sólo enseña la dimensión de las luchas que siguen.

Con todo el desdén aplicado a activistas y luchadores de la trinchera cívica quedó demasiado claro que este no es, ni por asomo, el tiempo de los liderazgos sociales que desde la participación apolítica requieren llegar en Sinaloa a los centros de toma de las decisiones de interés general. Nunca lo ha sido, pero lo será menos en 2021 por tratarse del desbordamiento de todas las procacidades, tanto que los sueños populares ya se ahogan en el albañal de las desvergüenzas.

Óscar Loza Ochoa, quien ha dedicado toda la existencia a continuar con la defensoría social que en mayo de 1990 le costó la vida a Norma Corona Sapién, habría sido como Alcalde de Culiacán el restaurador del sistemas de leyes, impulsor de un gobierno fundado en el respeto a los derechos humanos y reponedor de aquella confianza que ha perdido en el Ayuntamiento a golpe de traiciones a la comunidad. No logró la nominación y sin duda la capital sinaloense perdió la oportunidad de erigirse sobre pilares de honestidad, legalidad y valores.

Alberto Kousuke de la Herrán Arita, con posdoctorado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, joven científico reconocido en el ámbito internacional, editor de la revista Frontier in Neurology, integrante de comités académicos y notable activista social, se anotó en el Movimiento Regeneración Nacional para buscar la diputación del Distrito 13, sin embargo, la enorme aportación que le daría a la 64 Legislatura del Congreso del Estado se fue por el caño de las componendas mafiosas.

Desterrados de la actividad política por no reunir los tres requisitos que en 2021 los partidos volvieron más indispensables, que son sumisión a ciegas, ambición a costa de lo que sea y dinero sin importar la procedencia de éste, muchos sinaloenses valiosos que significaban oportunidades de renovación del desempeño de la función pública están recibiendo hoy un duro golpe de la realidad. Creyeron que en Sinaloa sonaba la hora de la sociedad y no, lo que marcó el desvencijado reloj de las codicias es el enquistamiento de las mismas y astutas camarillas de poder.

Reverso

Regresos sin gloria

Volvieron a sus curules en el Congreso del Estado los diputados Graciela Domínguez Nava y Horacio Lora Oliva, de Morena; Mónica López Hernández y Elva Margarita Inzunza Valenzuela, del PRI, así como el legislador sin partido Édgar Augusto González Zataráin. Otros más volverán después del 6 de junio cuando el electorado les diga que no pasaron el examen de la reelección o promoción a otros cargos públicos. ¿Aplica en este caso el dicho de si tienes un diputado, suéltalo, si vuelve es que es tuyo, si no, es que nunca lo fue? ¿O el otro que dice que gavilán que agarra y suelta pues no es gavilán?