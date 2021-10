Madurar como sociedad

La pandemia parece estar cediendo. Las cifras de contagios van a la baja. Las vacunas protegen cada día más al grueso de la población. Sin embargo, lo que conviene preguntarnos es ¿qué sigue?, ¿cómo saldremos del túnel?, ¿qué se requiere hacer?, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento?

Emilio Lledó fue entrevistado por el periodista Pablo de Llano, de El País, hace año y medio sobre este tema. Desde entonces, el filósofo comparó la salida de esta pandemia con el mito de la caverna de Platón, cuando permanecían los seres humanos prisioneros en la oscuridad y las sombras.

Lledó subrayó que la pandemia es algo nuevo e inaudito que desconcertó a la humanidad: “Todo me causa gran extrañeza. Es así que, si el conocimiento lo trae la experiencia, lo que yo estoy haciendo estos días como filósofo es darle vueltas a qué tipo de conocimiento puede brotar de esta experiencia”.

Al preguntarle si experimentaba un vacío de sentido, como si se viviera en una situación de irrealidad, expresó su preocupación por el deterioro de la educación, la cultura y el conocimiento.

Externó: “Ojalá que pase algo positivo. La esperanza, hijo, es que nos reinventemos para mejor, que maduremos como sociedad. Aunque no quisiera decir que seamos mejores, no me gusta ser moralista. Prefiero decir, simplemente, que seamos algo más, que después de esta crisis del virus intentemos reflexionar con una nueva luz”.

Finalmente, puntualizó: “Deseo de verdad que esto nos sirva para algo como sociedad. Que propicie un nuevo encuentro con los otros en la “polis”, en la vida en común... Pero debemos estar alerta para que nadie se aproveche de lo vírico para seguir manteniéndonos en la oscuridad y extender más la indecencia”.

¿Fomento la maduración de la sociedad? ¿Promuevo la participación? ¿Mantengo viva la esperanza?