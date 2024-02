Las sillas cómodas y los lechos de rosas no forjan héroes; es el mar embravecido el que prepara el surgimiento de experimentados capitanes. De igual forma, el pensamiento filosófico nace en profundas hondonadas y no en gloriosas cimas. Son las situaciones problemáticas las que permiten la génesis del pensamiento crítico, no la suavidad del terciopelo y la placidez de los divanes.

De acuerdo con Aristóteles, la filosofía nació gracias a la extrañeza y el asombro. Esa admiración fue la que originó el discurrir filosófico y puso en marcha el engranaje de las neuronas. El existencialista Karl Jaspers sostuvo que son las situaciones límite (el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la adversidad) las que provocan el despertar filosófico.

La aseveración jasperiana va muy acorde con una antigua máxima expresada en un latín macarrónico (sentencia burlesca o defectuosa que no es muy académica ni observa fielmente las reglas de la gramática), atribuida a Cicerón: “intellectus apretatus, discurrit qui rabiat”, que se podría traducir como el entendimiento razona o discurre con rabia y más rápidamente cuando es acuciado por la necesidad.

En su libro La aventura de pensar, Fernando Savater corroboró: “Para que la filosofía no responda simplemente a pura pedantería o esnobismo, en mi opinión creo que ha de nacer de los fracasos personales. A todos algún día nos pasa algo que nos convierte en filósofos: la muerte de un ser querido, el fracaso de un proyecto profesional, la derrota de una esperanza política”.

Savater agregó: “Al que le va todo bien, no ha terminado de ponerse a pensar nunca, porque no le hace falta: las cosas le van sobre ruedas y no piensa. Pensamos cuando de pronto algo no funciona, cuando algo nos despierta. Una pesadilla nos puede ayudar a pensar”.

¿Maduro con reflexión filosófica?