Maestra sublime (2)

Reconocimientos a la sublime maestra Marcela del Río

- 1968: Premio Olímpico, por Trece cielos.

- 1969: Premio León Felipe, por escritos luego reunidos en Cuentos arcaicos para el año 3000.

- 1971: Premio Nacional de dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, por El Pulpo, tragedia de los hermanos Kennedy.

- 1975: Medalla Smetana del Ministerio de Cultura de la República Socialista Checa.

- 1989: Premio César (The Panamerican Theatrical Association), por De camino al concierto.

- 1991: Premio Letras de Oro en Poesía (Fundación España, Centro Norte–Sur de la Universidad de Miami), por Homenaje a Remedios Varo.

- 1998: Distinguished Researcher Award of the College of Arts and Sciences de la Universidad de Florida Central.