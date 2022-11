Miremos hacia arriba, porque estamos en camino hacia lo Más Alto, mientras que las cosas de aquí abajo no subirán allí: las mejores carreras, los mayores éxitos, los títulos y los galardones más prestigiosos, las riquezas acumuladas y las ganancias terrenales, todo se desvanecerá en un instante.

Ayer, con motivo de la celebración del Día de Muertos, el Papa Francisco alertó del peligro de convertirnos en “maestros de complejidad”, que se dedican a discutir mucho, pero hacen muy poco.

Precisó que las glorias, famas o carreras mundanas pasan muy rápidamente y que lo verdaderamente importante consiste en velar por el necesitado, por los que tienen hambre, sufren y carecen de lo elemental y necesario, como indicó Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo.

Bergoglio advirtió que muchas veces endulzamos el sabor del Evangelio o diluimos sus palabras. Asimismo, mencionó que existe el peligro de “buscar las respuestas más frente al ordenador que frente al Crucifijo, en internet que a los ojos de los hermanos; cristianos que comentan, debaten y exponen tantas teorías, pero que ni siquiera conocen a un pobre por su nombre, no han visitado a un enfermo en meses, nunca han dado de comer o vestir a alguien, nunca se han hecho amigos de un necesitado”.

Subrayó que cuando rezamos el Credo decimos que esperamos la resurrección de los muertos y la vida que no tendrá fin, pero poco profundizamos en cómo se realiza nuestra espera: “¿Voy a lo esencial o me distraigo con muchas cosas superfluas? ¿Cultivo la esperanza o sigo lamentándome porque valoro demasiado tantas cosas que no importan y que luego pasarán?”

El Papa exhortó a no perder de vista lo importante: “Miremos hacia arriba, porque estamos en camino hacia lo Más Alto, mientras que las cosas de aquí abajo no subirán allí: las mejores carreras, los mayores éxitos, los títulos y los galardones más prestigiosos, las riquezas acumuladas y las ganancias terrenales, todo se desvanecerá en un instante. Y todas las expectativas depositadas en ellos se verán defraudadas para siempre”.

¿Soy maestro de complejidad?