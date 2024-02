¿Cuántos maestros habrán logrado esculpir un imborrable recuerdo en nuestra memoria? ¿Cuántos nos habrán impactado con su entrega, cariño, paciencia, perseverancia, disciplina, inteligencia, afecto y bondad? En algunos admiraríamos, tal vez, su sencillez, dedicación y sabiduría; en otros, su interés, atención y bonhomía. Pero, todos ellos habrán logrado implantar su impronta en nuestro espíritu.

En la película Los que se quedan, que comentamos en una columna anterior, es relevante el rol que desempeña el maestro en la vida de los alumnos. Un buen profesor se convierte en una huella imperecedera en el corazón y mente de sus discípulos. El recuerdo de un ejemplar docente es fecundo surco labrado en el alma de los estudiantes.

El profesor de historia Paul Hunham, encarnado por el actor Paul Giamatti, no era el prototipo de un maestro ejemplar: era problemático, tradicionalista y aferrado a sus ideas; sin embargo, la apertura, interés, contacto e interacción que entabló con las situaciones difíciles que atravesaban un alumno y una trabajadora de la cocina del instituto, lograron un vuelco en sus sentimientos, emociones y corazón.

En más de alguna ocasión hemos citado la carta de agradecimiento que escribió Albert Camus al maestro Louis Germain, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, en 1957: “He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido... Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto”.

Conmovido, agregó: “le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que, a pesar de los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón”.

¿Conservo, agradecido, el imborrable recuerdo de maestros inolvidables?