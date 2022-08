Ya ensayamos por décadas su proyecto de desigualdad social, de priorizar los monopolios y los grandes capitales, y el resultado de ese modelo privatizador creó el país más desigual del mundo -México-, con millones viviendo en la franja de la penosa pobreza. Dejar atrás definitivamente ese modelo neoliberal, que solo trae un estatus social de desigualdades y se sacrifica al pueblo a vivir bajo condiciones sociales aberrantes, es una necesidad urgente, un clamor social indetenible.

Los nostálgicos del pasado no dejan pasar el mínimo pretexto relacionado con la Cuarta Transformación para vilipendiarla. En la última semana vimos, en la prensa y en los comentaristas de radio y televisión, una campaña magnificando las irregularidades y calificando como un desastre la elección de consejeros al V Congreso Nacional del Partido Morena, evento realizado los días 30 de julio y 1 de agosto, en los 300 distritos electorales del País. Claro, esa campaña omitió lo realmente trascendente: la participación de más de 2 millones y medio de ciudadanos, que concurrieron a votar en las casillas de todo el País, para elegir a los delegados al Congreso Nacional de Morena.

La dirección nacional del partido Morena reconoció que hubo irregularidades en un 5 por ciento de las casillas en la elección nacional; y que, previa investigación, donde se encuentren elementos que comprueben que se cometieron irregularidades, se va a cancelar la elección; no se va a tolerar que en la elección interna de Morena se cometan irregularidades. Este partido tiene mecanismos para corregir y suprimir dichas localizadas irregularidades.

Morena no puede permitir en sus filas prácticas que ha sufrido de parte del sistema electoral mexicano; es contra natura, un contrasentido absoluto, que se cometan prácticas contra la democracia al interior de este partido político, teniendo como una de sus principales banderas el establecimiento de la democracia en México.

Inusitado despliegue de información, el tono hiperbólico, exagerando las mínimas irregularidades que se cometieron en la elección de consejeros al Congreso Nacional de Morena, fue parte de la estrategia que ha mantenido la derecha en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, y aprovecha los mínimos resquicios que se presentan y tengan alguna relación con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para tratar de minar la figura presidencial y buscar ponerle freno a la Cuarta Transformación, esa es la estrategia de los conservadores.

Es la misma táctica que utilizan, tratando por todos los medios, de no reconocer las trascendentes obras estructurales realizadas por el actual gobierno en el territorio nacional, sin parangón en la historia nacional; no reconocen lo inocultable a los ojos de todo mundo, solo la tozudez de la derecha no reconoce los pasos que se están dando para La miopía política de la Oposición la va a debilitar aún más, hasta convertirla en una Oposición testimonial. Es lamentable esta manera torpe, sin agallas, que tiene la derecha para competir políticamente por el poder político en el País. Querer sacar raja de los desastres, de la inseguridad, de lo negativo que sucede es aceptar, por parte de la oposición prianista, que no tienen propuestas ni proyecto viable de nación. Es, repito, lamentable que eso suceda, cuando lo deseable es que en México la democracia sea robusta y que haya verdadera alternancia en el ejercicio del poder local y nacional. Pero, lo que ha venido demostrando la Oposición, sobre todo la de los partidos coligados, es un atraso y una cerrazón política supina, que los ciudadanos no aceptan como alternativa política, y la desdeñan, por sus posturas conservadoras y su desapego de las causas de los desposeídos.

Los opositores al Gobierno actual se oponen a construir una sociedad más igualitaria, donde prevalezca un reparto de la riqueza más equitativa y desaparezca la tremenda desigualdad social. Construir una sociedad más justa, donde la riqueza del País alcance a todas las capas sociales, esa debe ser la premisa básica para construir una unidad nacional que involucre a todos los sectores y actores políticos y sociales.

Ya ensayamos por décadas su proyecto de desigualdad social, de priorizar los monopolios y los grandes capitales, y el resultado de ese modelo privatizador creó el país más desigual del mundo -México-, con millones viviendo en la franja de la penosa pobreza. Dejar atrás definitivamente ese modelo neoliberal, que solo trae un estatus social de desigualdades y se sacrifica al pueblo a vivir bajo condiciones sociales aberrantes, es una necesidad urgente, un clamor social indetenible. En eso estriba la raíz de la certidumbre social y el respaldo a la transformación logrados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no le busquemos tres pies al gato.

Hay una extendida certeza en los ciudadanos de que, en la actual etapa histórica, hay condiciones propicias para consolidar los cambios puestos en marcha, como pocas veces ha sucedido, por lo que es impostergable acelerar el paso.