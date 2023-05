osunahi@hotmail.com

La Suprema Corte de Justicia continúa estando presente en la agenda marcada por el Presidente de la República. Por un lado, el Ejecutivo Federal y sus fieles legisladores, insisten en que los ministros que integran el tribunal supremo deben ser electos por medio del voto popular arguyendo que, por esa vía, serán verdaderos representantes del pueblo facultados para cumplir con su función de censores de los actos del Ejecutivo Federal y de los legisladores, determinado si se apegan a los ordenamientos constitucionales, y en su caso, decidir la inconstitucionalidad de los mismos.

Por otra parte, las andanadas de improperios presidenciales hacia la Suprema Corte, no han amainando, inflamando el sentir de los fanáticos del Presidente y soliviantando la división social, así como el choque entre los poderes de la Unión.

Le he escuchado decir al siempre impredecible Senador Ricardo Monreal, en velada crítica al Presidente de la República, que un país dividido no llega a ninguna parte, como tampoco ayuda a la nación, la confrontación entre las esferas de nuestro sistema de gobierno, tal y como ahora sucede con el diferendo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial, alentado por el propio Presidente de la República, cuestionando el actuar jurídico de los ministros, y no solo eso, pues también los insulta y los denigra tachándolos de corruptos, de conformar una pandilla de rufianes y de estar al servicio de los intereses de los conservadores.

Dada su enorme popularidad, los dichos y acciones del Presidente de la República, prácticamente se convierten en un grito de guerra que convoca a sus seguidores a tomar acciones en contra de los que disienten de la palabra presidencial.

El sábado 20 del mes que corre, el Gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García logró reunir ante el edificio del tribunal superior del país, a decenas de incondicionales del Presidente de la República, para protestar en contra de la Suprema Corte de Justicia, señalándolos como traidores de la patria y enemigos de la 4T, acentuando su inquina en la Presidente del máximo tribunal de la federación, Magistrada Norma Piña.

El acto de protesta organizado y encabezado por Cuitláhuac García, fue más allá, mucho más allá del discurso razonado explicando el motivo de las inconformidades con el tribunal superior, tal y como se espera de un político, de un Gobernador en funciones que, en su momento, juró respetar y hacer valer el orden constitucional. Nada de esto sucedió, ya que las voces amenazantes de las huestes del veracruzano, no conformes con la violencia verbal, significaron su enojo, con deseos de muerte para los ministros, para lo cual, utilizaron ataúdes.

Y claro, como de la violencia verbal a la física, hay un tramo muy corto, no faltaron las agresiones de toda clase a los periodistas que cubrían el cuestionable evento.

Pero si los absurdos citados fueron graves, peor resulta el visto bueno que le dio el Presidente de la República a las acciones tomadas por el Gobernador veracruzano, gesto que literalmente se convierte en luz verde para que los fieles seguidores del Presidente, vayan a la cargada en contra de todo aquel que se declare disidente del Presidente de la República o que sea señalado como tal, por el Ejecutivo Federal.

Mala noticia, sin duda para un país, que aspira a salir de la asfixiante violencia que lo ahoga; que clama porque pare la seguidilla de 80 asesinatos en promedio diario y que se le ponga un hasta aquí, al crecimiento imparable de desaparición de personas. ¡Buenos días!