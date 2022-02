Sana distancia a 2 metros o más, sin abrazos, sin besos, sin actividad social, sin sexo. En suma, como la vida de casado pero con tos.

Conocí esta escultura (o su copia, no lo sé) en la Alameda Central (una alameda sin álamos) en 1966, cuando llegué a esta Corruptitlán, procedente de Mahatlán, y empecé a estudiar en la UNAM (carrera desviada, pero esa es otra historia). Identifiqué vagamente esa escultura, pero sentí algo extraño ante ese pedazo de mármol tirado en el piso, entre la hierba, menospreciado por los aturdidos paseantes. Yo era entonces todavía más ignorante de lo que soy ahora, y no tenía a ningún maestro que me desemburrara un poco. Había perdido al primero de ellos (profesor de secundaria) y todavía faltaban años para descubrir a los tres siguientes guías con que la vida me ha bendecido.

“En México existen obras de arte que son parte de la historia de nuestro país y una de ellas es Malgré tout, del artista plástico Jesús F. Contreras, quien realizó la escultura de mármol que tiene una memoria especial. La bella escultura fue colocada originalmente en el costado sur de la Alameda Central de la Ciudad de México, hoy en día puede apreciarse en el Museo Nacional de Arte, justo frente al Palacio de Minería. Malgré tout es el vivo ejemplo que expone la lucha del artista por liberarse de sus propias cadenas y resistirse a la destrucción de su carrera. Contreras sufrió la amputación del brazo derecho, pero esa situación, en lugar de limitarlo, le permitió crear piezas mucho más sutiles y dulces. Malgré Tout es una escultura que significa A pesar de todo, representa a una mujer desnuda, tirada y encadenada. Fue creada en el año de 1889, según los relatos de Amado Nervo, dice que Jesús F. Contreras hizo la escultura sin el brazo derecho debido a que le fue amputado a causa de sufrir un cáncer mal atendido. Tiempo más tarde, en 1909, el compositor zacatecano Manuel M. Ponce, compuso una pieza de piano sólo para la mano izquierda, que rindiera homenaje al escultor y a la obra misma”.