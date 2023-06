juanalfonso@uas.edu.mx / @juanalfonsoML

La favorita de López Obrador es Claudia Sheinbaum, pero el proceso está pensado en Marcelo Ebrard. ‘Piso parejo’ dijo una y otra vez el ahora ex Canciller a quien ha sido su jefe político por más de 20 años. ¿Qué pasará si después de todas estas ‘concesiones’ hacia su persona, ‘perdiera’ la encuesta? Le robará la legitimidad, y con ello su fuerza, en caso de imaginar cualquier intento de ruptura.

Apenas terminó la elección en Estado de México y en Coahuila, el Presidente volvió a ganar el jalón. Convocó la noche de la elección a los aspirantes y les leyó la cartilla. Quién aspire a la elección presidencial, renuncie. Si lo hace, respetará las reglas dictadas por el partido. Nada de debates, ni acusaciones entre los contendientes. Tampoco se vale promocionarse en medios de comunicación adversos al movimiento, como “Latinus”. Habrá encuesta y todos aseguran una posición en el siguiente gobierno.

La candidatura a la Presidencia de la República queda en manos de quien gane, el motor de la transformación. El Legislativo es algo así como el “acelerador”, en poder del segundo lugar el Senado y la Cámara de Diputados, el tercero. Finalmente, una posición “de peso” en el gabinete para el cuarto. Todos tienen cabida. El mensaje está en la forma.

Al Presidente le ocupa la unidad interna de los suyos. Él sabe lo que pasa cuando un partido en el poder se divide. La coyuntura de 1988 es su espejo. El ingeniero Cárdenas y la corriente “democrática” cimbraron al sistema cuando no encontraron espacio con la tecnocracia de Salinas de Gortari. López Obrador estuvo ahí. Está consciente del significado de la división. En eso ha consistido el acecho al INE y su plan “B”. Quien manda soy yo, y sólo yo diré quién gana. Los desplantes llevan intencionalidad.

La favorita de López Obrador es Claudia Sheinbaum, pero el proceso está pensado en Marcelo Ebrard. “Piso parejo” dijo una y otra vez el ahora ex Canciller a quien ha sido su jefe político por más de 20 años. ¿Qué pasará si después de todas estas “concesiones” hacia su persona, “perdiera” la encuesta? Le robará la legitimidad, y con ello su fuerza, en caso de imaginar cualquier intento de ruptura.

Ebrard está seguro de ganar y no tiene plan “B”, ¿lo dejarán llegar? La elección constitucional a la presidencia no será un día de campo para nadie, el Presidente lo sabe. Si Marcelo crece de manera exponencial, se abre una pequeña rendija para él y su historia. A diferencia de su mentor, Manuel Camacho Solís, Marcelo no se esperó. Tomó la iniciativa y buscó la renuncia de todos, como una forma de ganar tiempo. Ya en 2012 le cedió su lugar a Andrés Manuel, le toca. Es el sentimiento de él y sus seguidores.

De naufragar en el intento, Ebrard podría pensar en Movimiento Ciudadano o en el Verde Ecologista. Las dos vías tienen intenciones distintas. Con Movimiento Ciudadano se colocaría como una de las cabezas más visibles del bloque opositor después del 2024, ¿le interesa algo así? Con el Verde es otra historia, le haría el juego sucio al régimen con el fin de evitar que MC se convierta en el fiel de la balanza en el Congreso, pues iría a disputarse los votos de los jóvenes. La Alianza Opositora no lo ve entre sus filas, por lo menos no en un primer movimiento.

Hoy el conflicto está en los debates, pero sobre todo en la encuesta. Ebrard goza de unos reflejos que no se le conocen a la hoy ex jefa de la Ciudad de México. Aunque lo más transcendental aparece en la discusión sobre la encuesta. ¿Una pregunta o varias? En 2012 fueron cinco, y se promediaron los resultados de todas. Ebrard le ganó a AMLO en términos de preferencia, pero perdió en la ponderación. No quiere repetir el mismo error.

La clase media tiene en sus manos la definición del próximo Presidente de la República. Ebrard es un candidato cómodo para ellos. Para el empresariado y los Estados Unidos, es la opción por mucho, les asegura una transición tersa. El problema es López, pues ya lo vivió una vez. A su salida, Marcelo lo respetaría, como lo hizo como jefe de Gobierno, pero muerto el Rey, viva el Rey. Ahora sí, AMLO se iría seguramente a “la chingada”, tal y como él lo ha mencionado.

En “Elogio de la traición”, Denis Jeambar e Yves Roucaute hablan de la traición como un mecanismo para avanzar en la historia. El punto clave del hecho es el relato. Por eso la fuerza de Marcelo no está en sus seguidores, sino en saber contar las razones de su esfuerzo y sus reacciones. Si le gana “la narrativa” a AMLO, ganará la candidatura; si le roban el guión, correrá la misma suerte del pasado.

La selección de candidatos representa el jardín secreto de la política. Un buen proceso no te asegura ganar, pero uno malo es tu tumba.

Que así sea.