La “guaracha” María Cristina es una canción cubana que narra la historia de una mujer mandona y enérgica que quiere controlar todo (lógicamente, la imaginación masculina es demasiado exagerada). La canción señala: “María Cristina me quiere gobernar... y yo le sigo, le sigo la corriente, pues no quiero que diga la gente, que María Cristina me quiere gobernar”.

Sería interesante preguntar a su creador, Benito Antonio Fernández Ortiz, mejor conocido como “Nico saquito” (el mote de “saquito” lo conquistó como beisbolista, pue decían que no dejaba pasar ninguna bola en el jardín central, pues era un verdadero “saco” que atrapaba todas las pelotas), cuál fue su experiencia o motivación para componer la canción.

De acuerdo con fuentes consultadas, la canción tuvo su origen primigenio en el pueblo español, quien se la dedicó a María Cristina de Borbón, cuarta y última esposa de Fernando VII, madre de Isabel II. Posteriormente, se utilizó también para dedicársela a María Cristina de Habsburgo, la madre de Alfonso XIII. Sin embargo, se cree que los emigrantes la llevaron a La Habana, donde Nico saquito le añadió algunas estrofas y popularizó inmediatamente.

Traemos esta historia a consideración, debido al nombramiento de Gobernadora del Vaticano que el Papa Francisco otorgó a la monja Raffaella Petrini, son muchas las voces que se han alzado y hasta escandalizado. No obstante, hay que reconocer que Bergoglio ha sido muy progresista en esos nombramientos y no relega a las mujeres de importantes responsabilidades en la conducción de la Iglesia, lo cual no abre ninguna ventana inmediata a una ordenación sacerdotal de mujeres.

No es la primera dama a quien se confía algún cargo eclesiástico, pero sí es el más sustancial hasta el momento; responsabilidad que asumirá a partir del próximo 1 de marzo.

¿Reconozco el liderazgo femenino?