Estos últimos días han sido importantes para todos aquellos interesados en el tema de la mariguana ya que la SCJN el pasado 28 de junio con 8 votos a favor y 3 en contra resolvió la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, declarando inconstitucional la prohibición del uso lúdico de la cannabis y del psicotrópico THC mediante la anulación de cinco artículos de la Ley General de Salud, los artículos son el 235 (último párrafo), 237, 245 fracción I, 247 (último párrafo) y 248. El presidente de la SCJN incluso declaró que el pasado lunes fue “Un dia histórico para las libertades Se consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad tratándose del uso lúdico o recreativo de la marihuana. La Corte reitera y reafirma que su único compromiso es con la Constitución y que actúa con plena independencia y autonomía”.

Recordemos que ya en el pasado el Senado había aprobado la despenalización del uso lúdico de la mariguana ( 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones), por lo que lo aprobado por la SCJN elimina cualquier impedimento legal para que la Secretaria de Salud a través del órgano competente (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ) autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC, es decir regular el uso recreativo, por lo que invariablemente se tendrán que expedir permisos para aquellas personas que deseen cultivar, poseer, consumir y transportar cannabis, reitero que con fines recreativos, ya que esto no implica que se haya avanzado en el tema de importación, comercialización, suministro o distribución, es solo uso personal.

Es importante que lo aprobado por la SCJN señala que el consumo debe de hacerse sin afectar a terceros, no debe consumirse enfrente de menores de edad, ni en lugares públicos donde haya personas que no hubieran dado su autorización para que lo hagan, de igual manera no está permitido conducir vehículos u operar maquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar cualquier otra actividad que pueda poner en riesgo o dañar a terceros.

Cambiando de tema, esta semana fue noticia que el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles acudió a Palacio Nacional, de acuerdo con lo manifestado por el Gobernador en Twitter, la finalidad de ir con el Presidente era ya que este le había pedido pruebas sobre la vinculación del partido político al que pertenece el Presidente y el crimen organizado en las elecciones pasadas, por su parte el Presidente señalo que al no le corresponde el tema, que el Gobernador debe de acudir al Tribunal Electoral, incluso manifestó: “Ayer recibí a tres gobernadores: al de Chihuahua, de Morelos y Jalisco, pero para tratar asuntos relaciones con programas para el desarrollo de esos estados. No puedo estar aquí recibiendo a personas, autoridades para atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político-electoral, no me corresponde eso, hay que cuidar la investidura presidencial” ¿Usted cree que lo debió de haber recibido? O por el contrario, ¿Hizo bien en no hacerlo?

Para finalizar, la Sala especializada del TEPJF, determinó que durante las mañaneras del 5,6,7 y 11 de mayo el Presidente vulneró la equidad e imparcialidad en las elecciones de San Luis Potosí y Nuevo León, en la primera pronunciándose a favor de la candidata de Morena en el estado y en la segunda acusando a uno de los candidatos de presunta compra de votos, exhortando al presidente a que ajuste su modelo de comunicación y se apegue al uso de recursos públicos sin fines electorales.

La sanción consiste en que la mañanera del 11 de mayo debe de ser retirada de todas las plataformas y debe difundirse en redes sociales un extracto de la sentencia.

PD 1. El Instituto Estatal Electoral del Estado de Colima canceló la inscripción del registro local al Partido de la Revolución Democrática y al Partido Redes Sociales Progresistas por no haber obtenido el 3 por ciento de la votación en las elecciones para la Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos.

PD 2. El pasado 29 de junio de 2021 se publicó el Decreto numero 646 el cual reforma el articulo 40 párrafo primero y el 16 párrafo primero del Código Familiar de nuestro Estado, quedando de la siguiente manera: “El matrimonio es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de dos personas...” y “El concubinato es la unión de dos personas...” respectivamente.