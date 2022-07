Esta semana se volvió noticia nacional el que un hombre involucrado en una relación amorosa al no haber podido contraer matrimonio o concubinato entre él y sus parejas, interpuso un juicio de amparo, señalando que los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado de Puebla, vulneran sus derechos...

Durante el transcurso de nuestra vida escuchamos frases ya sea en nuestra familia, escuela o amigos que se nos quedan en la memoria, “siempre pasa lo mejor que pueda pasar” es un ejemplo de ellas, tan se me quedó grabada que hoy se la digo a mis hijos, “el derecho siempre cambia” es otra, esta la escuché en muchas ocasiones durante mi paso por las aulas y esta semana la he recordado constantemente, trataré de explicar por qué.

Antes de continuar, es necesario hablar de algo que puede o no haber escuchado antes, el “poliamor”, el cual es cuando un grupo de personas mantienen una relación afectiva, íntima, emocional y sexual entre ellas, en las que todos los involucrados saben la existencia del resto de personas. Una vez hecha esta aclaración es necesario también definir la poligamia, la cual es un modelo de creación familiar en el cual un hombre puede estar casado simultáneamente con varias mujeres y la poliandria el cual también es un modelo de creación familiar en el que una mujer puede estar casada simultáneamente con varios hombres; estas relaciones son no solo permitidas sino promovidas en diversos lugares y culturas alrededor del mundo.

Esta semana se volvió noticia nacional el que un hombre involucrado en una relación amorosa al no haber podido contraer matrimonio o concubinato entre él y sus parejas, interpuso un juicio de amparo, señalando que los artículos 294 y 297 del Código Civil para el Estado de Puebla, vulneran sus derechos, estos artículos señalan cada uno lo siguiente: “El matrimonio es un contrato civil por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad, para llevar una vida en común, con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones” y “El concubinato es la unión voluntaria y de hecho entre dos personas que estando en aptitud de contraer matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley señala, haciendo vida en común de manera notoria y permanente, situación que podrá demostrarse si tienen hijas o hijos en común, o si han cohabitado públicamente como cónyuges durante mas de dos años continuos. Usted puede observar que ambos artículos señalan que tanto el matrimonio como el concubinato son entre dos personas y como ya mencionamos las relaciones poliamorosas son entre más de dos personas.

Le tocó conocer de este juicio de amparo al Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Orales en dicho Estado, quien señaló que no existe ninguna razón de índole constitucional para reconocer el matrimonio o el concubinato entre más de dos personas, ni justificación objetiva para no reconocer los derechos fundamentales que les corresponden como individuos.

También señaló que así como en su momento se determinó que el dejar de lado a las personas del mismo sexo de las figuras del matrimonio o concubinato es violatorio de derechos humanos, el dejar de lado a las personas por ser más de dos quienes se encuentren en dicha relación es igualmente violatorio de derechos humanos, esto ya que tanto el matrimonio como el concubinato son generadores de derechos tangibles e intangibles y no debe de negársele esos derechos a la persona que interpuso el amparo y sus parejas, por lo que el Juez ordenó que los efectos del amparo se traducen en que tanto el artículo 294 y 297 no le serán aplicables en su esfera jurídica, abriendo así la posibilidad de que pueda contraer matrimonio o se le reconozca el concubinato.

Sin duda se abre un precedente derivado del cual veremos mas relaciones poliamorosas constituidas de manera legal. ¿Qué le parece estimado lector? ¿Ahora entiende por qué recordé la frase que mencioné? ¿Cuándo cree que llegue a Sinaloa?

Otra frase que recuerdo mucho es la de “El que no tranza no avanza” pero de esa no quiero hablar.

PD 1._ Una disculpa por no haber estado la semana pasada estimado lector.

PD 2._ Cuidado con una posible reforma al artículo 128 de la Ley de Amparo (este artículo tiene detenido la construcción del tren maya) y esta semana se propuso reformarlo.