El programa de pensiones para los adultos de 65 años o más, es un indudable acierto del actual gobierno federal, pero a la vez, representa todo un reto para las finanzas federales, dado el crecimiento de dicho segmento de la población y para asegurarle larga vida, el gobierno tiene que ampliar la base de contribuyentes fiscales, así como ser más eficiente en la aplicación del gasto público.

En un tris se nos fue la primera semana del presente año, marcado con el 23 del llamado Nuevo milenio, del que tanto se escribió y sobre el que se soltaron decenas de especulaciones en el sentido de un cambio de inter relación social que nos conduciría hacia mejores estadios de bienestar. Hasta ahora, nada de eso ha sucedido, ya que el individualismo, cada vez más marcado, impide cualquier avance hacia una mejor convivencia.

En cambio, en estos dos primeros decenios del Nuevo milenio, se han marcado dos amargos momentos. El primero, la pandemia del C19 que va por su tercer año y la que no ceja de cobrar vidas y la segunda, la invasión rusa a Ucrania, que ha venido a sumarse a los conflictos bélicos ya existentes en Siria, Afganistán, Yemen, Palestina, así como un rosario de enfrentamientos armados internos en países africanos y del medio oriente.

En fin, la codicia por el poder, el fanatismo religioso y el atesoramiento, continúan siendo la divisa social e individual, brechas hasta ahora insalvables, para la instauración de un ambiente de paz universal que propicie el parto de mejores horizontes.

Y a propósito de dar pie a cambios encaminados a procurar una justicia distributiva, un medio para ello, son las pensiones no contributivas que existen en diversos países del mundo, entre ellos, el nuestro, con las llamadas Pensiones del bienestar que beneficia a la población mayor de 65 años de edad, sin hacer distingos de la situación económica de los beneficiarios.

Una pensión no contributiva es aquella que es financiada por un solo aportante, en este caso, el gobierno federal. Las pensiones contributivas son aquellas que se financian por dos o más partes, como es el caso de las que otorga el IMSS, las cuales, son sustentadas por el gobierno federal, el patrón y los trabajadores.

Entre los países que cuentan con programas gubernamentales de pensiones no contributivas, se tiene el caso de Brasil, en el cual, el gobierno federal les asegura a los adultos mayores de 65 años y más, una entrega mensual de un salario mínimo general. Para ser beneficiario de dicha pensión, el receptor no debe de recibir ingresos mayores a cuatro salarios mínimos, condicionante totalmente justificable, circunstancia que no se observa en nuestro país, ya que la entrega se hace a todos aquellos que reúnan el requisito de la edad, de tal suerte, que dentro del programa, igual recibe el mismo importe de apoyo un pensionado que cuente con una pensión igual o menor al salario mínimo general que un retirado con un ingreso de cinco tantos o más de dicha referencia, lo cual, constituye todo un reto para mantener vigente dicho programa.

En nuestro país, y seguramente en el resto de las naciones que tienen implementada la pensión universal, dicha prestación es ampliamente criticada y señalada como una acción populista, salvo el caso de naciones como Noruega. Dicen los opositores que este tipo de programas sociales, son meramente electorales. Hay algo de eso, sin lugar a dudas, sobre todo, cuando el subsidio se distribuye sin distingos, como sucede en el nuestro, pero lo que no se puede negar, es que resulta un acto de justicia distributiva en favor de gente que vive su vejez bajo condiciones infamantes, para la cual, el importe recibido, le significa tener asegurada la alimentación diaria.

