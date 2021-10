Me queda claro...

Cierto, la estabilidad emocional depende mucho de nosotros mismos, entendiendo y aceptando la realidad que vivimos, camino que nos conduce hacia la tranquilidad, alejándonos de los demonios que se desatan cuando perdemos el control de nuestra salud mental...

Sin lugar a dudas, por lo menos para su servidor, la etapa de la pandemia ha sido una de las vivencias más difíciles que he experimentado a lo largo de mi ya largo existir; en algunos momentos, he sentido, y lo mantengo presente, temor de que me alcance el contagio, ya que el derrotero que toma la enfermedad es impredecible, aún con el padecimiento de comorbilidades o el factor edad. Me ha tocado ver casos de gente contagiada que tiene todas las de perder y logra sobreponerse sin ningún problema y otros tantos, de gente joven en plenitud de vida, que murió a causa de los estragos del coronavirus.

Por supuesto, también he sentido el temor de que me pesque el virus y me convierta en agente transmisor del contagio para uno o más miembros de mi círculo familiar, laboral o de amistad. Nada de eso ha sucedido, pero me mantengo al alba, ya que la pandemia ha sido factor de inquietud para mi salud mental, tal y como está sucediendo con todos.

Cierto, no soy de los que se han aislado a piedra y lodo para evitar el contagio. Y con el propósito de atorarle a la realidad, me he mantenido trabajando a medio gas y también he reducido la de por sí poca actividad social que realizo, y con gusto, cambié el horario de mis caminatas matinales. Todo ello, haciendo lo posible por seguir las indicaciones preventivas de salud, lo cual me ha permitido administrar mi salud mental, para que no se encamine hacia el descontrol.

Todo este rollo, y disculpen que lo haya enfocado hacia mi persona, viene a cuento ya que el día de hoy, por acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, se conmemora a nivel mundial el tema de la salud mental.

En la página electrónica de MedLinePlus, producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, se define a la salud mental de la siguiente manera: “La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez.”

Cierto, la estabilidad emocional depende mucho de nosotros mismos, entendiendo y aceptando la realidad que vivimos, camino que nos conduce hacia la tranquilidad, alejándonos de los demonios que se desatan cuando perdemos el control de nuestra salud mental, tal y como ha sucedido, por ejemplo, con los que ofuscados por la desesperación, recurren a salidas extremas fatales, como lo es el suicidio, al cual, el año pasado, recurrieron diariamente alrededor de 22 mexicanos, según informes del INEGI.

También hay que decir que la calidad de la salud mental de los ciudadanos tiene una alta conexión con el estado de bienestar del país que consoliden los gobiernos en favor de sus gobernados, lo cual, no ha sucedido en el nuestro, ya que los ejes fundamentales de dicho bienestar, es decir, educación, salud, ingreso, vivienda, seguridad y paz social, continúan siendo insuficientes e ineficientes, sin que a la fecha, se vean trazas de que la administración de López Obrador los eleve a un mejor plano.

Me queda claro que a la pandemia del coronavirus le sobra cuerda para varios meses más, realidad que debemos aceptar como un primer paso para que nuestra salud mental se mantenga en niveles sanos, alcance que también se convierte en un punto favorable para que nuestra máquina inmunológica continúe trabajando favorablemente en favor de nuestra salud integral, lo cual, también nos hace útiles para servir a los demás. ¡Buenos días!