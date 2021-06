El tema de la fábrica de cretinos digitales, abordado ayer, es controversial. Sin embargo, como precisó Michel Desmurget, su objetivo no es molestar o incomodar; tan sólo alertar, sacudir y despertar a quienes confían con los ojos cerrados y apriorísticamente en las innovaciones tecnológicas.

Desmurget no quiere negar las ventajas y oportunidades que proporcionan las nuevas tecnologías a los nativos digitales; empero, tampoco quiere dorar la píldora para sustentar que estas innovaciones desarrollan más el cerebro que lo que aconteció con el de las generaciones pasadas, o inmigrantes digitales.

Rechaza la falacia de quienes opinan que la carencia de estos aparatos conduce al aislamiento o a algún tipo de trastorno emocional. Todo lo contrario, afirma, “son muchas las investigaciones que subrayan el impacto sumamente perjudicial –en forma de síntomas de depresión y ansiedad- que provocan estas herramientas en nuestros hijos. Dicho de otro modo: su presencia mutila, mientras que su ausencia no daña”.

Entonces, ¿habrá que desechar el “pantalleo” a que estamos sometidos en las innovaciones tecnológicas? No, no podemos estar al margen de los instrumentos, plataformas y aplicaciones del mundo en que vivimos, pero sí podemos tratar de establecer normas concretas de consumo.

De entrada, el autor sugiere que antes de los seis años no debe haber ningún contacto con las pantallas. “Para crecer adecuadamente los niños no necesitan pantallas... A partir de los seis años, como máximo entre treinta y sesenta minutos al día... en dosis moderadas las pantallas no dañan (siempre y cuando, claro está, los contenidos sean adecuados). Nunca en el dormitorio... Nunca por las mañanas antes de ir al colegio... Una cosa cada vez... Cuanto más se someta un cerebro en proceso de desarrollo a la multitarea, más permeable será a la distracción. Menos pantalla significa más vida”.

¿Vivo de pantalla?